Το Ιντιάνα Τζόουνς 5 με τον Χάρισον Φορντ κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις Κάννες

Η ταινία «Indiana Jones and the Dial of Destiny», όπως είναι ο τίτλος της πέμπτης ταινίας του franchise, με πρωταγωνιστή -για τελευταία φορά- τον 80χρονο Χάρισον Φορντ στον ρόλο του θρυλικού αρχαιολόγου και λάτρη της περιπέτειας, θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο 76ο Φεστιβάλ Καννών (16 - 27 Μαΐου).