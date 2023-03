Αλλαγές και στα βιβλία της Άγκαθα Κρίστι με τον Πουαρό και την Μις Μαρπλ

via Associated Press

Ένα από τα παραδείγματα που αναφέρει η Telegraph είναι το μυθιστόρημα του Πουαρό «Έγκλημα στον Νείλο» (Death on the Nile) του 1937, στο οποίο ο χαρακτήρας της κυρίας Allerton παραπονιέται ότι μια ομάδα παιδιών την ενοχλεί, λέγοντας ότι «επιστρέφουν και κοιτάζουν επίμονα. Τα μάτια τους είναι απλά αηδιαστικά, όπως και η μύτη τους, και δεν νομίζω ότι συμπαθώ πραγματικά τα παιδιά». Το απόσπασμα αυτό έχει αφαιρεθεί και η νέα εκδοχή αναφέρει: «Επιστρέφουν και κοιτάζουν επίμονα. Και δεν νομίζω ότι μου αρέσουν πραγματικά τα παιδιά».

Αν και είναι η πρώτη φορά που αλλάζει το περιεχόμενο των μυθιστορημάτων της Άγκαθα Κρίστι, το μυθιστόρημά της του 1939 «And Then There Were None», είχε πρωτοκυκλοφορήσει με τίτλο «Ten Little Niggers» -έναν ρατσιστικό όρο, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά το 1977.