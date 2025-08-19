Φωτοραφία Αρχείου / Το επικίνδυνο ψάρι που Αλιεύθηκε από ψαρά στον Αγιόκαμπο Λάρισας, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008.Την προσοχή των πολιτών εφιστά η Διεύθυνση Αλιείας της Νομαρχίας Λάρισας, καθώς αλιεύθηκε επικίνδυνο τοξικό ψάρι στην περιοχή Αγιοκάμπου του ν. Λάρισας.Σύμφωνα με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Αλιείας επισημαίνει ότι σε περίπτωση αλίευσης αυτού του είδους ή και άλλων ασυνήθιστων ψαριών πρέπει να ενημερώνονται οι Νομαρχιακές Υπηρεσίες Αλιείας ή οι Λιμενικές Αρχές. (ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ // EUROKINISSI)

Μια απρόσμενη εικόνα αντικρίζουν οι λουόμενοι στην παραλία ΝΑΤΟ της Σαλαμίνας, όπου ψαράδες της περιοχής κρέμασαν λαγοκέφαλους στα αλμυρίκια, σε μια προσπάθεια να προειδοποιήσουν για την εξάπλωση του άκρως επικίνδυνου είδους στα νερά του νησιού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, ο λαγοκέφαλος είναι ένα άκρως τοξικό ψάρι, μη βρώσιμο και εξαιρετικά ανθεκτικό, με ικανότητα ταχύτατης αναπαραγωγής σε μεγάλους αριθμούς. Οι πληθυσμοί του αυξάνονται ανησυχητικά στη Μεσόγειο, προκαλώντας ζημιές στα δίχτυα των ψαράδων και διαταράσσοντας το οικοσύστημα.

Το εν λόγω ξενικό ψάρι χαρακτηρίζεται από τέσσερα μεγάλα δόντια, ασημί ράχη, λευκή κοιλιά και φουσκωμένο μπροστινό μέρος. Τα πιο μεγαλόσωμα ψάρια μπορεί να φτάσουν τα 3-4 κιλά και μήκος έως και μισό μέτρο.

Ήδη αρκετές χώρες της Μεσογείου έχουν λάβει μέτρα, δίνοντας κίνητρα σε αλιείς για τη μείωση του πληθυσμού του λαγοκέφαλου, που εξελίσσεται σε έναν από τους πιο επικίνδυνους «εισβολείς» των ελληνικών θαλασσών.