Συντετριμμένη δηλώνει στην πρώτη τοποθέτησή της η 46χρονη που δολοφόνησε την πεθερά της στη Σαλαμίνα.

Σε δήλωση της στον ΑΝΤ1 υποστηρίζει, επίσης, ότι «μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνη της νύχτας». «Απορώ πως έφτασα σε αυτό το σημείο, ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό» πρόσθεσε στη δήλωσή της η 46χρονη.

«Κόπηκε το ρεύμα»

Όπως προκύπτει από μαρτυρίες, η 46χρονη νύφη του θύματος φέρεται να έκλεισε προσωρινά τις κάμερες τα ξημερώματα της δολοφονίας και στο δικό της σπίτι προκειμένου να μη διαπιστωθεί από τις Αρχές η ώρα που έφυγε και επέστρεψε στην οικία της.

Μάλιστα, φέρεται να έλεγε στο οικείο περιβάλλον της πως το μοιραίο πρωινό είχε κοπεί το ρεύμα για κάποιες ώρες. Όπως είχε ισχυριστεί η ίδια είχε περάσει τη νύχτα στο σπίτι της ενώ ο σύζυγός της έλειπε για να εργαστεί.

«Η 75χρονη βρέθηκε σκεπασμένη με κουβέρτα»

Κι ενώ η 46χρονη είχε στήσει το σκηνικό του εγκλήματος με τρόπο που να παραπέμπει σε ληστεία, έσπευσε να σκεπάσει το θύμα με κουβέρτα αφήνοντας την πεθερά της να ξεψυχήσει μέσα σε μια λίμνη αίματος. Η άγρια δολοφονία διαπράχθηκε στο υπνοδωμάτιο του θύματος όπου και βρέθηκαν δύο συρτάρια ανοιχτά.