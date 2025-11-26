«Παγωμένη» παρακολουθεί η χώρα την υπόθεση της δολοφονίας της ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα, για την οποία ομολόγησε η 46χρονη νύφη της, επικαλούμενη εθισμό στον τζόγο και ανάγκη για χρήματα.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε η κατηγορούμενη, οδηγήθηκε στο έγκλημα επειδή πίστεψε ότι η πεθερά της την αναγνώρισε. Ωστόσο, από το ηχητικό ντοκουμέντο που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει, καθώς η 75χρονη θεωρούσε πως απέναντί της βρισκόταν ένας άντρας με κουκούλα.

Το Live News παρουσίασε σήμερα (26.11.2025) απόσπασμα από όσα έλεγε η ηλικιωμένη λίγο πριν δολοφονηθεί:

«Α, εκεί πέρα έχει εκεί, εκεί που είναι οι ρόδες, εκεί είναι η τράπεζα, πάρ’ την και φύγε παιδί μου, έλα, δεν σε είδα, δεν σε ξέρω, φύγε αγάπη μου, να με σκοτώσεις ήρθες;».

Όπως εξήγησε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι «ρόδες» είναι ένα τροχήλατο τραπέζι όπου η ηλικιωμένη φύλασσε τιμαλφή και χρήματα.

Ο διάλογος την ώρα της δολοφονίας

46χρονη νύφη: (με βαριά φωνή) «Πού είναι τα λεφτά, δώσε μου τα λεφτά!»

75χρονη πεθερά: «Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μην μου κάνεις κακό.»

46χρονη νύφη: «Πού είναι τα λεφτά;»

75χρονη πεθερά: «Σε παρακαλώ, αγόρι μου, μην μου κάνεις κακό. Πάρε τα λεφτά και φύγε.»

46χρονη νύφη: …

75χρονη πεθερά: «Αγόρι μου δεν έχεις μάνα;»

46χρονη νύφη: …

75χρονη πεθερά: «Τι θέλεις να με σκοτώσεις; Πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω…»

Τι υποστήριζε η 46χρονη πριν και μετά τη δολοφονία

Το θύμα, το οποίο αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, βρέθηκε με πολλαπλά τραύματα σε κεφάλι, λαιμό και θώρακα, από χτυπήματα με μπουκάλι και μαχαίρι.

Η 46χρονη ανέφερε στους αστυνομικούς ότι το κίνητρο ήταν τα χρήματα που υπήρχαν στο σπίτι. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν πράγματι έφυγε με μετρητά και κοσμήματα, αν και, σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαμέρισμα υπήρχαν περίπου 8.000 ευρώ που πλέον αγνοούνται.

Η ίδια ομολόγησε:

«Ναι, εγώ το έχω κάνει. Έχω μετανιώσει σας λέω, δεν ξέρω γιατί το έκανα. Μετά από όλο αυτό πήγα σε ψυχίατρο και πλέον παίρνω φάρμακα. Αφού δεν βρήκα τα λεφτά και σιγουρεύτηκα ότι η πεθερά μου πέθανε, βγήκα από το σπίτι. Πήδηξα από το παράθυρο και μπήκα στο αμάξι».

Ωστόσο, λίγο μετά τη δολοφονία, έδινε άλλη εικόνα:

«Είμαι ταραγμένη και συγκλονισμένη. Έστειλα μήνυμα στην πεθερά μου το πρωί: ‘’Καλημέρα’’. Δεν μου απάντησε και μου φάνηκε περίεργο, αν και γενικά αργούσε να μας απαντήσει. Ήμουν από τους πρώτους ανθρώπους που ενδιαφέρθηκα για το αν έχει συμβεί κάτι. Φτάσαμε με την κόρη της στις 18:00 στο σπίτι. Υπήρχε αναστάτωση. Θυμάμαι ότι έπιασα κάποια πράγματα. Τρόμαξα και πανικοβλήθηκα. Είδα μια τσάντα πάνω στο κρεβάτι και την πέταξα κάτω. Δεν ξέρω τι είχε μέσα».

Οι υποψίες και το ύποπτο ξέσπασμα

Μαρτυρία στο Live News αναφέρει πως από την πρώτη στιγμή η 46χρονη θεωρήθηκε ύποπτη, καθώς είχε κακές σχέσεις το τελευταίο διάστημα με την ηλικιωμένη και είχε ένα ιδιότυπο ξέσπασμα ακόμη και στην κηδεία της.

Όπως είπε άτομο που γνώριζε την οικογένεια:

«Τον τελευταίο καιρό η 46χρονη δεν είχε καλές σχέσεις με την γιαγιά. Ο μόνος από την οικογένεια που θα μπορούσε να φτάσει σε αυτό το σημείο ήταν αυτή. Η γιαγιά είχε πει σε κάποιους από την οικογένεια: “Να την προσέχετε την νύφη μου”. Μετά το φονικό όταν έλεγαν στον γιο της νεκρής: “Ρε συ μήπως το έχει κάνει η γυναίκα σου;”».

Και ο γιος απαντούσε:

«Ρε πάτε καλά; Τι πράγματα είναι αυτά; Αυτά τα λένε οι δημοσιογράφοι για να μας αποπροσανατολίζουν. Η γυναίκα μου την αγαπούσε τη μαμά».

Ένας ακόμη μάρτυρας σημείωσε:

«Κάποια στιγμή στην κηδεία η 46χρονη, ενώ είναι ψυχρή, κάνει ένα μεγάλο ξέσπασμα. Εκείνη τη στιγμή, κοιτάχτηκαν μεταξύ τους όλοι και αναρωτήθηκαν τι έπαθε ξαφνικά. Έκανε πολλή εντύπωση το ξέσπασμα. Είχαν βάλει από τις πρώτες ημέρες στο στόχαστρο την νύφη οι αστυνομικοί. Και αυτό που την είχε καταστήσει ύποπτη ήταν από τη μία ο τζόγος, αλλά και το ότι ήταν ένα από τα πρόσωπα που ήξερε για τα χρήματα».

