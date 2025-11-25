Ενώπιον της δικαιοσύνης αναμένεται να βρεθεί η νύφη της 75χρονης, που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της στη Σαλαμίνα, καθώς οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών συγκέντρωσαν στοιχεία σε βάρος της, ενώ και η ίδια φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη της.

Με κάθε λεπτομέρεια περιέγραψε στα στελέχη του τμήματος Ανθρωποκτονιών η 46χρονη πώς και γιατί δολοφόνησε την πεθερά της στη Σαλαμίνα στις 31 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι μαζί με τον σύζυγό της και γιο του θύματος είχαν πάρει προς φύλαξη το ποσό των 10.000 ευρώ. Τα χρήματα αυτά χάθηκαν, με τους αστυνομικούς να πιστεύουν ότι τα έπαιξε στον τζόγο η 46χρονη, κάτι που εκείνη δεν το παραδέχεται.

Ο γιος του θύματος συγκέντρωσε 8.000 ευρώ και τα επέστρεψε στη μητέρα του. Αργότερα κατάφερε να βρει άλλα 1.200 ευρώ, τα οποία η 46χρονη παραδέχεται ότι πόνταρε και έχασε.

Για να καλύψει το γεγονός, όπως είπε κατά την ομολογία της, πήγε στο σπίτι της πεθεράς της. Έστρεψε σε άλλη κατεύθυνση τις κάμερες ασφαλείας, φόρεσε κουκούλα full face και γάντια, έσπασε το τζάμι και μπήκε στο σπίτι, αναζητώντας τα χρήματα.

Οταν δεν τα βρήκε, χτύπησε την 75χρονη με ένα μπουκάλι στο κεφάλι. Τότε είδε δίπλα στην ηλικιωμένη ένα μαχαίρι και -όπως φέρεται να δήλωσε- πίστεψε ότι η πεθερά την είχε αναγνωρίσει. Πήρε το μαχαίρι και της κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, τον λαιμό και τα πλευρά.