Καταρρέι ο ισχυρισμός της 46χρονης νύφης της ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα ότι σκότωσε την πεθερά της γιατί την είχε αναγνωρίσει, όταν εισέβαλε με καλυμμένα χαρακτηριστικά στο σπίτι της 75χρονης για να τη ληστέψει. Η 75χρονη μέχρι την τελευταία της ανάσα ικετεύει τον ληστή που πιστεύει ότι έχει εισβάλει στο σπίτι της και θεωρεί ότι είναι άντρας, επαναλαμβάνοντας «σε παρακαλώ αγόρι μου, άσε με αγόρι μου, Γιατί μωρέ; Πάρε ό,τι θες και φύγε… Αμαρτία είναι…».

Νωρίτερα σήμερα (28.11.2025) η 46χρονη νύφη του θύματος, κρίθηκε προφυλακιστέα με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας για τη δολοφονία της 75χρονης της στη Σαλαμίνα στις 31 Οκτωβρίου.

Η 46χρονη κράτησε διαφορετική στάση ενώπιον της ανακρίτριας Πειραιά, αφού πριν λίγες μέρες είχε ομολογήσει τη δολοφονία της πεθεράς της, μέσα στο σπίτι της στη Σαλαμίνα. Η γυναίκα μάλιστα, δεν αποδέχτηκε τις κατηγορίες επικαλούμενη κενά μνήμης.

Σοκ προκαλούν τα ηχητικά ντοκουμέντα λίγα λεπτά πριν δολοφονηθεί η άτυχη 75χρονη, η οποία προσευχήθηκε και παρακάλεσε την 46χρονη να πάρει λεφτά και να μην την σκοτώσει, αποκαλώντας την «αγόρι μου», αφού δεν είχε καταφέρει να την αναγνωρίσει και θεωρούσε ότι απλώς έπεσε θύμα ληστείας.

Η εκπομπή Live News παρουσίασε ένα απόσπασμα, στο οποίο ακούγονται οι τελευταίες στιγμές της 75χρονης. Στην αρχή του βίντεο ακούγονται τα τρία χτυπήματα που προκάλεσε η 46χρονη στο παράθυρο της πεθεράς της, καθώς και ο ήχος από το τζάμι που έσπασε από το οποίο η δράστης μπήκε στο εσωτερικό του σπιτιού.

Αναλυτικά, στα βίντεο που έχουν στην διάθεσή τους οι αρχές, η ηλικιωμένη ξυπνά από τον ήχο του σπασμένου τζαμιού και απευθύνεται στην νύφη της λέγοντας: «Τι θες αγόρι μου; Να με σκοτώσεις ήρθες;». Η 46χρονη ακούγεται να ρωτά την 75χρονη δύο φορές «Που είναι τα λεφτά;» και τότε η πεθερά της τής απαντά: «Πάρε τα λεφτά και φύγε, σε παρακαλώ μην με σκοτώνεις».

Στην συνέχεια, η 75χρονη απευθυνόμενη στην 46χρονη, νομίζοντας ότι πρόκειται για ληστή, ακούγεται να λέει: «Φύγε από εδώ σε παρακαλώ πολύ, φύγε από εδώ. Δεν θα αντέξω. Έλα, έλα… Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ παιδάκι μου. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ παιδί μου… Βοήθεια, μανούλα μου. Αχ, βοήθεια. Άσε, σε παρακαλώ. Άσε με, σου λέω.

Άσε με γιατί με πειράζεις. Σε παρακαλώ αγόρι. Σε παρακαλώ πολύ αγόρι. Αααα. Σε παρακαλώ. Γιατί; Σε παρακαλώ άσε με. Άσε με, σε παρακαλώ πολύ. Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε από εδώ.

Άσε με, σε παρακαλώ πολύ αγόρι μου. Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε σου λέω. Σε παρακαλώ πολύ αγόρι μου. Άσε με σου λέω. Γιατί, μωρέ; Τι σου κάνω μωρέ; Αμαρτία είναι. Πάρε ό,τι θέλεις μωρέ και φύγε. Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε. Ααααα. Γιατί, μωρέ; Γιατί; Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ αγόρι μου».