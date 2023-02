«Αλλαγές» και στα βιβλία του Τζέιμς Μποντ: Επανεκδίδονται «αναθεωρημένα»

via Associated Press

Σύμφωνα με την Telegraph , και τα 14 βιβλία του συγγραφέα του Μποντ, με πρώτο το Casino Royale του 1953 και τελευταίο το Octopussy and The Living Daylights του 1966, θα επανακυκλοφορήσουν από την Ian Fleming Publications Ltd, την εταιρεία που έχει τα δικαιώματα του εργου του συγγραφέα, τον Απρίλιο, με προσαρμογές σε λέξεις και φράσεις που θεωρούνται προσβλητικές. Την αναθεώρηση των κλασικών κειμένων ανέλαβαν «αναγνώστες ευαισθησίας» τους οποίους προσέλαβε η εταιρεία.

«Στις εκδόσεις Ian Fleming εξετάσαμε το κείμενο των αρχικών βιβλίων Μποντ και αποφασίσαμε ότι η καλύτερη πορεία ήταν να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Ίαν. Έχουμε κάνει αλλαγές στο Live and Let Die που ο ίδιος εξουσιοδότησε», αναφέρει ο εκδοτικός οίκος

Στο παρελθόν, οι εκδότες του Φλέμινγκ στις ΗΠΑ είχαν αλλάξει τον τίτλο του Casino Royale σε You Asked For It και ο 007 αναφερόταν ως Τζίμι Μποντ, ενώ το 1954, το Live and Let Die απαγορεύτηκε στην Ιρλανδία.