Η ισραηλινή εταιρεία SK Group απέκτησε την πλήρη κυριότητα της ΕΛΒΟ, του κορυφαίου κατασκευαστή εξειδικευμένων στρατιωτικών και πολιτικών οχημάτων στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας την πρώτη επιχειρησιακή της βάση στην Ευρώπη.

Η SK Group, που ήταν προηγουμένως μέτοχος, δήλωσε ότι η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της στην Ελλάδα, ενισχύοντας την τοπική βιομηχανία, την καινοτομία και τις εξαγωγές.

Advertisement

Advertisement

Η ΕΛΒΟ είναι περισσότερο γνωστή για την κατασκευή τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού Leonidas, φορτηγών Steyr και τη συναρμολόγηση αρμάτων μάχης Leopard 2 HEL για τον Ελληνικό Στρατό.

Με τη μοναδική υποδομή της ΕΛΒΟ στην κατασκευή οχημάτων ειδικού σκοπού, ο Όμιλος SK θα συνεχίσει όχι μόνο να καλύπτει τις εγχώριες ανάγκες, αλλά και να ενισχύει τις εξαγωγές προς περισσότερες διεθνείς αγορές.

«Βλέπουμε τεράστιες δυνατότητες στις υποδομές και την κληρονομιά της ΕΛΒΟ», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος του SK Group, Ronen Hamudot, προσθέτοντας ότι η εταιρεία στοχεύει να μετατρέψει την ΕΛΒΟ σε έναν κορυφαίο παγκόσμιο κόμβο παραγωγής και εξαγωγών.

Η ΕΛΒΟ, ιστορικός συνεργάτης του Ελληνικού Στρατού και της Πολιτείας για περισσότερα από πενήντα χρόνια, διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή και συναρμολόγηση στρατιωτικών, πολιτικών και ειδικών οχημάτων.

Ο Όμιλος SK, που ιδρύθηκε από τον γνωστό βιομήχανο Samy Katsav, είναι ένας κορυφαίος επενδυτικός όμιλος γνωστός για την ώθηση της καινοτομίας σε πολλούς στρατηγικούς τομείς. Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες που απασχολούν συνολικά πάνω από 2.000 εργαζόμενους και ενώνονται από τη δέσμευσή τους στην καινοτομία και την επιχειρησιακή αριστεία.

Οι εταιρείες του Ομίλου SK εξυπηρετούν στρατιωτικές, αστυνομικές και πολιτικές αγορές σε σχεδόν 60 χώρες. Με την απόκτηση της πλήρους ιδιοκτησίας της ΕΛΒΟ, ο Όμιλος SK θα αξιοποιήσει τη βαθιά του τεχνογνωσία στον αμυντικό τομέα, την αποδεδειγμένη επιτυχία του στην αναδιοργάνωση ιδιωτικοποιημένων εργοστασίων και στην αναζωογόνηση στρατηγικών βιομηχανικών δραστηριοτήτων, καθώς και τη δέσμευσή του για μεταφορά τεχνολογίας, ώστε να αναδείξει την ΕΛΒΟ σε κορυφαίο κέντρο παραγωγής και εξαγωγών.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την πρώτη επιχειρησιακή βάση του Ομίλου SK στην Ευρώπη και εδραιώνει τη θέση του ως κορυφαίας δύναμης στον παγκόσμιο τομέα στρατιωτικών και εμπορικών οχημάτων. Παράλληλα, ενισχύει τη δέσμευσή του για επενδύσεις σε προηγμένες χερσαίες αμυντικές δυνατότητες, τοπική παραγωγή και στρατηγική συνεργασία με την Ελλάδα.