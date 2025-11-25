Εγκρίθηκε με 457 ψήφους υπέρ,148 κατά και 33 αποχές το πρώτο στα χρονικά πρόγραμμα για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία (EDIP). Η πράξη που εγκρίθηκε σήμερα Τρίτη στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο ενισχύει την αμυντική βιομηχανία, προωθεί τις από κοινού προμήθειες, τονώνει την παραγωγή αμυντικού υλικού και αυξάνει τη στήριξη προς την Ουκρανία.

Πλέον νέος κανονισμός, ο οποίος έχει ήδη συμφωνηθεί ανεπίσημα με το Συμβούλιο, απομένει να εγκριθεί επίσημα από τα κράτη μέλη, ώστε να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Το πρόγραμμα έχει στόχο να ενισχύσει την ευρωπαϊκή βιομηχανική και τεχνολογική βάση στον τομέα της άμυνας και να αναβαθμίσει τις αμυντικές ικανότητες της Ευρώπης.

Το EDIP έχει προϋπολογισμό ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Από τα χρήματα αυτά, 300 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στο μέσο στήριξης της Ουκρανίας. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν επίσης να δημιουργήσουν ένα «ταμείο για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των αλυσίδων αμυντικού εφοδιασμού» (το μέσο FAST), με συνολικό ενδεικτικό ύψος τουλάχιστον 150 εκατ. ευρώ, χρήματα τα οποία θα προέλθουν από πρόσθετες χρηματοδοτικές συνεισφορές.

Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο ζήτησε και πέτυχε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος μέσω συνεισφορών από το μέσο δράσης για την ασφάλεια στην Ευρώπη (SAFE).

Επιπλέον, το νέο πρόγραμμα επιτρέπει στα κράτη μέλη να αξιοποιούν χρήματα από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), μεταφέροντας και ανακατανέμοντας αδιάθετα κεφάλαια προκειμένου να χρηματοδοτούν έργα του EDIP.

Οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν επίσης υπέρ της αρχής να προτιμώνται αμυντικοί εξοπλισμοί ευρωπαϊκής κατασκευής: για να μπορεί ένα αμυντικό προϊόν να χρηματοδοτηθεί, το κόστος των εξαρτημάτων που προέρχονται από μη συνδεδεμένες τρίτες χώρες δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% του εκτιμώμενου συνολικού κόστους του.

Στήριξη στην Ουκρανία

Το πρόγραμμα θα θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο για ευρωπαϊκά αμυντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος. Για να μπορεί να χρηματοδοτηθεί ένα αμυντικό έργο, θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό τουλάχιστον τέσσερα κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι και η Ουκρανία. Η νομοθεσία θα θεσπίσει επίσης ένα μέσο στήριξης της Ουκρανίας (USI), το οποίο θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας και θα διευκολύνει την ενσωμάτωσή της στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον κανονισμό σχετικά με το πρόγραμμα για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία (EDIP) στις 5 Μαρτίου 2024. Στόχος του EDIP είναι να μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει την αμυντική βιομηχανική ετοιμότητά της συνδυάζοντας βραχυπρόθεσμα μέτρα έκτακτης ανάγκης, όπως ο κανονισμός για τη στήριξη της παραγωγής πυρομαχικών (ASAP) και ο κανονισμός για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσω κοινών προμηθειών (EDIRPA), με μια πιο διαρθρωτική, μακροπρόθεσμη προσέγγιση.

Όπως ενημερώνει το Ευρωκοινοβούλιο η ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας αποτελείται από ορισμένες μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και περισσότερες από 2.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με εκτιμώμενο συνδυασμένο ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 70 δισ. ευρώ.