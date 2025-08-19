Παλαιστίνιοι τρέχουν προς τα πακέτα με είδη πρώτης ανάγκης που ρίχνονται από αέρος, στο Deir Al-Balah, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, στις 19 Αυγούστου 2025. REUTERS/Ramadan Abed

Η πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα που αποδέχτηκε η Χαμάς τη Δευτέρα 18/8/2025 – με την απάντηση του Ισραήλ να αναμένεται ως το τέλος της εβδομάδας – προβλέπει εκεχειρία 60 ημερών, σταδιακή απελευθέρωση των ομήρων, απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τμήματα της Γάζας και συζητήσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Τα βασικά στοιχεία της πρότασης για κατάπαυση του πυρός, όπως τα περιέγραψαν στο Reuters ένας ανώτερος ηγέτης της Χαμάς και δύο αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας, συνοψίζονται σε 6 σημεία.

1. Δέκα Ισραηλινοί όμηροι που κρατούνται στη Γάζα θα επιστραφούν μαζί με τα πτώματα 18 άλλων, σε διάστημα 60 ημερών. Το Ισραήλ αναφέρει ότι από τους 50 ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς και τους συμμάχους της, 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

2. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 150 Παλαιστινίους κρατούμενους που καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη και 50 Παλαιστινίους που καταδικάστηκαν σε ποινές άνω των 15 ετών.

3. Για κάθε πτώμα που θα επιστρέψει η Χαμάς, το Ισραήλ θα επιστρέψει τα πτώματα 10 Παλαιστινίων μαχητών.

4. Το Ισραήλ θα επιτρέψει την είσοδο βοήθειας στη Γάζα με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

5. Ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στη Γάζα, αλλά θα αποσυρθεί σε μια ζώνη πλάτους περίπου 1 χιλιομέτρου (0,6 μιλίων) κατά μήκος των βόρειων και ανατολικών συνόρων του θύλακα, η οποία περιλαμβάνει επίσης τις περιοχές Beit Lahiya και Shejaia.

6. Μόλις τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία, η Χαμάς και το Ισραήλ θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια μόνιμη εκεχειρία.