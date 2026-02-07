Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει να φιλοξενήσει στις 19 Φεβρουαρίου μια σύνοδο ηγετών για το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα», μεταδίδει το Axios, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο και διπλωμάτες από τέσσερις χώρες που συμμετέχουν στο συμβούλιο.

Η σημασία της συνόδου έγκειται στο ότι ο Λευκός Οίκος θέλει να τη χρησιμοποιήσει για να προωθήσει την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, καθώς και για να συγκεντρώσει κεφάλαια για την ανοικοδόμηση της περιοχής.

Advertisement

Advertisement

Όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, θα πρόκειται για την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης και ταυτόχρονα για διεθνή διάσκεψη δωρητών για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Τα σχέδια βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο και ενδέχεται να αλλάξουν, ενώ ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει επισήμως.

Η ανακοίνωση της δημιουργίας του συμβουλίου τον περασμένο μήνα αντιμετωπίστηκε με έντονο σκεπτικισμό. Πολλοί δυτικοί σύμμαχοι δεν συμμετείχαν, εν μέρει επειδή το καταστατικό του συμβουλίου του αποδίδει ευρύτατες αρμοδιότητες και δίνει στον Ντόναλντ Τραμπ αποκλειστικό δικαίωμα βέτο στις αποφάσεις του. Κάποιοι σύμμαχοι εκτίμησαν ότι επιχειρείται η δημιουργία ενός εναλλακτικού μηχανισμού απέναντι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σήμερα το Συμβούλιο Ειρήνης αριθμεί 27 μέλη και προεδρεύεται από τον Τραμπ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ του έχει δώσει εντολή να επιβλέπει την εφαρμογή της εκεχειρίας στη Γάζα και να εργαστεί για ζητήματα διακυβέρνησης και ανοικοδόμησης. Παρασκηνιακά, η κυβέρνηση Τραμπ άρχισε την Παρασκευή να επικοινωνεί με δεκάδες χώρες για να προσκαλέσει τους ηγέτες τους και να συζητήσει οργανωτικά ζητήματα. Η συνάντηση σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο Ειρήνης, το οποίο ο Τραμπ πρόσφατα μετονόμασε προς τιμήν του. Πηγές αναφέρουν ότι τίποτα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αλλά η προετοιμασία έχει ξεκινήσει και εξετάζεται ποιοι ηγέτες μπορούν να παρευρεθούν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο στις 18 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη σύνοδο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει αποδεχθεί την πρόσκληση να συμμετάσχει το Ισραήλ στο συμβούλιο, αλλά δεν έχει ακόμη υπογράψει το καταστατικό του. Αν τελικά συμμετάσχει στη συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης, θα είναι η πρώτη δημόσια συνάντησή του με Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και τον πόλεμο στη Γάζα.

Παράλληλα, η εφαρμογή της δεύτερης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας έχει ξεκινήσει, αλλά κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς. Το Ισραήλ συμφώνησε να ανοίξει εκ νέου το πέρασμα της Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, ωστόσο μόνο πολύ μικρός αριθμός Παλαιστινίων έχει επιτραπεί να περάσει. Έχει επίσης συσταθεί παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση, η οποία όμως δεν έχει ακόμη εισέλθει στη Γάζα και λειτουργεί από την Αίγυπτο.

Η κυβέρνηση Τραμπ και οι άλλοι διαμεσολαβητές – Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία – βρίσκονται στα αρχικά στάδια προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας αποστρατιωτικοποίησης με τη Χαμάς. Το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές ότι χωρίς αποστρατιωτικοποίηση δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Γάζα ούτε θα επιτρέψει την ανοικοδόμηση.

Advertisement

Ο Νετανιάχου, ο οποίος εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στο αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα, υποστηρίζει ότι ο Τραμπ δεσμεύτηκε στην τελευταία τους συνάντηση πως η Χαμάς θα έχει μόνο 60 ημέρες για να αφοπλιστεί, διαφορετικά το Ισραήλ θα μπορεί να επαναλάβει τον πόλεμο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι το διαψεύδουν και υποστηρίζουν ότι η διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης θα διαρκέσει πολύ περισσότερο. Ο σύμβουλος και γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, παρουσίασε στο Νταβός ένα σχέδιο 100 ημερών, το οποίο περιλαμβάνει μόνο τα αρχικά στάδια της αποστρατιωτικοποίησης.

Advertisement