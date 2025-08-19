Δραματικές ώρες έζησε μια 30χρονη στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν οδηγός ταξί την απομόνωσε και αποπειράθηκε να ασελγήσει σε βάρος της. Τα ουρλιαχτά και η αντίσταση που προέβαλε η κοπέλα, την έσωσαν από τα χειρότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive, η 30χρονη μπήκε στο ταξί, με προορισμό το σπίτι της. Κατά τη διάρκεια της κούρσας, ο οδηγός άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε προς έναν χώρο στάθμευσης, σε απομακρυσμένη τοποθεσία.

Οπως κατήγγειλε η ίδια στην αστυνομία, ο 47χρονος αποπειράθηκε να την φιλήσει. Η 30χρονη κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του άνδρα και μετέβη αμέσως στην Ασφάλεια Ηρακλείου, προκειμένου να καταγγείλει το περιστατικό.

Πολύ σύντομα, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησαν τον δράστη, ο οποίος αναζητείται.

(με πληροφορίες από cretalive.gr)