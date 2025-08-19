ΑΡΧΕΙΟ: Έκθεση SAHA EXPO για την Άμυνα και την Αεροδιαστημική στην Κωνσταντινούπολη - ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Ένα μη επανδρωμένο μαχητικό drone Bayraktar Akinci φωτογραφίζεται στην Έκθεση SAHA EXPO για την Άμυνα και την Αεροδιαστημική στην Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, στις 27 Οκτωβρίου 2022. REUTERS/Umit Bektas

Ο υπουργός Άμυνας της Ιαπωνίας βρίσκεται για συνομιλίες στην (Τρίτη 19 Αυγούστου) σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής προμήθειας τουρκικών drones, καθώς το Τόκιο επεκτείνει το ρόλο των μη επανδρωμένων συστημάτων στις ένοπλες δυνάμεις του, σύμφωνα με διπλωματική πηγή.

Ο Τζεν Νακατάνι είναι ο πρώτος υπουργός Άμυνας της Ιαπωνίας που πραγματοποιεί τέτοια επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία, την ώρα που η Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν παραμένει κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, όμως δεν κρύβει καθόλου το πόσο πολύ επιθυμεί να επεκτείνει τις οικονομικές και άλλες σχέσεις της πέρα από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η Τουρκία και η Ιαπωνία είναι και οι δύο σύμμαχοι των ΗΠΑ.

Ο Nακατάνι και ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, αναμένεται να «συζητήσουν τρόπους επέκτασης της συνεργασίας στον τομέα του αμυντικού εξοπλισμού και της τεχνολογίας και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις», ανέφερε αρμόδια διπλωματική πηγή στην Άγκυρα.

Στόχος τους είναι επίσης να ενισχύσουν τις επαφές μεταξύ των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων και των Ιαπωνικών Δυνάμεων Αμυνας σε επίπεδο μονάδων, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Ο Νακατάνι έχει επίσης προγραμματίσει να επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη αύριο Τετάρτη.

Τα υπουργεία Άμυνας της Τουρκίας και της Ιαπωνίας δεν δίνουν μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των συζητήσεων που διεξάγονται.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Νακατάνι θα επισκεφθεί τουρκικές αμυντικές εταιρείες και εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των Turkish Aerospace Industries (TUSAS), ναυπηγείων του ναυτικού και της κατασκευάστριας drones Baykar.

Εταιρείες που υποστηρίζονται από την Τουρκία έχουν προμηθεύσει drones σε αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, ενώ η Ιαπωνία ετοιμάζεται να επεκτείνει τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις χερσαίες, αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις της.

Η Ιαπωνία εξετάζει τα τουρκικά drones ως πιθανές επιλογές στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, σύμφωνα με διπλωματική πηγή.

Τόσο η Τουρκία όσο και η Ιαπωνία έχουν καταδικάσει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, αν και η Άγκυρα διατηρεί φιλικές σχέσεις με τη Μόσχα και δεν έχει συμμετάσχει στις οικονομικές κυρώσεις του Δυτικού κόσμου εναντίον της.

Η επίσκεψη του Νακατάνι στην Τουρκία αποτελεί μέρος μιας περιφερειακής περιοδείας από τις 17 έως τις 22 Αυγούστου, η οποία περιλαμβάνει επίσης στάσεις στο Τζιμπουτί και την Ιορδανία.