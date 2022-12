Ιντιάνα Τζόουνς: Πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας με τον (νεότατο) Χάρισον Φορντ

Η Disney έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του «Indiana Jones and the Dial of Destiny», όπως είναι ο επίσημος τίτλος της πέμπτης ταινίας του franchise, με έναν (στην αρχή της αφήγησης) πολύ νεότερο Χάρισον Φορντ στον ρόλο του αγαπημένου αρχαιολόγου και λάτρη της περιπέτειας, Ίντι.