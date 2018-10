ASSOCIATED PRESS

Ο Τραμπ όμως αρκέστηκε μόνο στην ανακοίνωση ουσιαστικά της μακράς κράτησης των μεταναστών- ακόμη και όσων ζητούν άσυλο- στις πόλεις σκηνές αλλά πάει και ένα βήμα παραπέρα αποδεικνύοντας πόσο σκληρή μπορεί πραγματικά να είναι η μεταναστευτική πολιτική που ονειρεύεται.

Γι αυτό και άγγιξε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για την αμερικανική κοινωνία. Το Σύνταγμα. Με την έκδοση εκτελεστικής εντολής, φαίνεται πως θέλει να ανακαλέσει το δικαίωμα στην αμερικανική ιθαγένεια για τα παιδιά που γεννήθηκαν επί αμερικανικού εδάφους. Σημειώνεται πως οι ΗΠΑ είναι η πρώτη χώρα που εκχώρησε αυτό το δικαίωμα σε παιδιά μεταναστών και πάνω σε αυτή την συνταγματική πρόβλεψη «χτίστηκαν» σε σημαντικό βαθμό οι ΗΠΑ. Βέβαια η αλήθεια είναι πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει τόσο απλά.

Χαρακτηριστική μάλιστα ήταν η αντίδραση του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Πόλ Ράιν. «Ναι...προφανώς δεν μπορείς να το κάνεις αυτό» σχολίασε μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, ενώ τόνισε πως «ως συντηρητικός, πιστεύω στην τήρηση του Συντάγματος και πιστεύω πως στην περίπτωση της 14ης τροποποίησης τα πράγματα είναι πολύ σαφή και κάτι τέτοιο (δηλαδή μια αλλαγή) θα απαιτούσε μαι πολύ μακρά συνταγματική διαδικασία». Και σίγουρα, όπως τονίζουν ειδικοί στις ΗΠΑ, δεν θα μπορούσε να γίνει μια απλή εκτελεστική εντολή.

Στο συγκεκριμένο θέμα μάλιστα, ο Τραμπ δεν αναμένεται να έχει τη στήριξη πολλών Ρεπουμπλικανών καθώς ένα ξήλωμα του τροπολογιών επί του Συντάγματος θα μπορούσε να ανοίξει και άλλες συζητήσεις που πιο συντηρητικές ομάδες των ΗΠΑ δεν θα ήθελαν να κάνουν όπως το θέμα της οπλοφορίας.

Πηγές: Associated Press, BBC, HuffPost US, New York Times