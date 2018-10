Ο Γκάρι Όλντμαν και η Μέριλ Στριπ πρωταγωνιστούν σε ταινία με θέμα τα Panama Papers

Η διαδικτυακή πλατφόρμα streaming Netflix, πρόκειται να χρηματοδοτήσει και να κυκλοφορήσει τη νέα ταινία του Στίβεν Σόντερμπεργκ, με τίτλο «The Laundromat».

Το πρότζεκτ εστιάζει στο σκάνδαλο των «Panama Papers» και τα εκατομμύρια έγγραφα που αποκάλυψαν τα μυστικά περιουσιακά στοιχεία των πιο ισχυρών πολιτικών, διέρρευσαν και βρέθηκαν υπό διερεύνηση από δημοσιογράφους.

Το καστ πλαισιώνεται από μεγάλα ονόματα του κινηματογράφου με πρωταγωνιστές τους Γκάρι Όλντμαν και Μέριλ Στριπ και συμπρωταγωνιστές τους Αντόνιο Μπαντέρας και Ντέβιντ Σουίμερ. Το σενάριο υπογράφει ο Σκοτ Μπέρνς και είναι βασισμένο στο βιβλίο του βραβευμένου Τζέικ Μπέρνσταϊν , «Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite».

Οι πρώτες πληροφορίες για την ταινία αποκαλύφθηκαν τον Μάιο στο Φεστιβάλ των Καννών και υπήρχαν συζητήσεις για τη «μάχη» του Netflix να κάνει το πρότζεκτ δικό του. Πρόκειται για την πρόσφατη κινηματογραφική ιδιοκτησία της πλατφόρμας μετά το-βραβευμένο με «Χρυσό Λέοντα»-Roma του Αλφόνσο Κουαρόν και το The Ballad of Buster Scruggs, των αδερφών Κοέν. Πρόσφατα, το Netflix ολοκλήρωσε την παραγωγή του εγκληματικού δράματος «The Irishman», μια δουλειά του Μάρτιν Σκορσέζε με τους Ρόμπερτ ντε Νίρο και Τζο Πέσκι, καθώς και το φιλμ δράσης του Μάικλ Μπέι και πρωταγωνιστή τον Ράιαν Ρέινολντς με τίτλο «6 Underground».