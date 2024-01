«Όχι άλλες ιστορίες επιτυχίας σας παρακαλώ»

JohnnyGreig via Getty Images

Αν έχεις αναρωτηθεί κι εσύ όλα τα παραπάνω, είσαι στο σωστό μέρος. Αποτελούμε μέρος μιας γενιάς, που δεδομένων των άπειρων ερεθισμάτων ανά ημέρα/δευτερόλεπτο, δεν προλαβαίνει η προσοχή μας καν να αφομοιώσει όλα τα παραδείγματα/εικόνες/πράγματα που «οφείλει» να κάνει με το χρόνο που μας αναλογεί. Συνεπακόλουθα, δημιουργούνται σύνδρομα όπως το FOMO (fear of missing out), το Impostor Syndrome (σύνδρομο του απατεώνα, ότι θα μας “ανακαλύψουν” πως δεν είμαστε και τόσο σπουδαίοι τελικά) και μια συνεχής αίσθηση ότι δεν έχουμε κάνει αρκετά «για την ηλικία μας».

Η σύγκριση με τις ιστορίες επιτυχίας που χαίρουν κοινωνικής αποδοχής, δεν έχει τέλος: μα καλά, δεν παντρεύτηκες ακόμα; Άλλοι παντρεύονται. Παντρεύτηκες; Θα ‘πρεπε ήδη να ’χεις κάνει παιδιά, όπως οι τάδε. Εργάζεσαι; Άλλοι έχουν δική τους επιχείρηση, όπως οι τάδε. Πληρώνεις τα έξοδά σου; Άλλοι βγάζουν στο εξωτερικό περισσότερα. Έχεις σωματική υγεία; Ναι, αλλά άλλοι έχουν και ψυχική. Έχεις ψυχική υγεία; Ναι, αλλά άλλοι έχουν και podcast που διδάσκουν πώς να την αποκτήσεις. Και έχουν γράψει και βιβλίο σχετικά. Μαγειρεύεις; Ναι, αλλά άλλοι καλλιεργούν μόνοι τους τα λαχανικά τους. You get the point. Το ταβάνι έχει σπάσει μεν, αλλά δεν υπάρχει καν όριο στην ατμόσφαιρα. Ο πήχης έχει φτάσει στρατόσφαιρα και βάλε. Τι χρειάζεται, λοιπόν, να κάνουμε, για να ανταπεξέλθουμε στο κυνήγι της επιτυχίας που απαιτεί η ποπ κουλτούρα; Αρχικά, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα.