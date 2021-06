Οι εξομολογήσεις του Φρανκ Σινάτρα και η «δολοφονία» της Μέριλιν σε ένα νέο βιβλίο

Η Μέριλιν Μονρόε βρέθηκε νεκρή από υπερβολική δόση υπνωτικών χαπιών τον Αύγουστο του 1962, ωστόσο ο Φρανκ Σινάτρα ήταν μεταξύ αυτών που πίστευαν ότι ο θάνατός της συνδεόταν με τις σχέσεις που διατηρούσε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζον Φ. Κένεντι και τον αδελφό του, Μπόμπι.

Στο βιβλίο με τίτλο «Sinatra And Me: In The Wee Small Hours», ο πρώην μάνατζερ, βραβευμένος κινηματογραφικός παραγωγός και στενός φίλος του Φρανκ Σινάτρα, Τόνι Οπεντισάνο, ισχυρίζεται ότι «ο Φρανκ πίστευε ότι δολοφονήθηκε και δεν το ξεπέρασε ποτέ».

Η Μέριλιν Μονρόε έμενε στο Cal Neva Lodge πριν από το θάνατό της, εν μέρει ιδιοκτησία του Σινάτρα και στο βιβλίο υποστηρίζεται ότι ήταν εκεί με τον πρώην σύζυγό της, θρύλο του μπέιζμπολ Τζο ΝτιΜάτζιο.

Σύμφωνα με τον The Independent, η Μονρόε επρόκειτο να δώσει συνέντευξη Τύπου στο ξενοδοχείο, κατά τη διάρκεια της οποίας, σύμφωνα με το βιβλίο, θα ανακοίνωνε την επανασύνδεσή της με τον ΝτιΜάτζιο.