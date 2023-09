Οι παραγωγές της Στέγης ταξιδεύουν στην Ευρώπη

«Τις Τετάρτες Φοράμε Ροζ» στην Κωνσταντινούπολη

Πώς ζει μια γυναίκα σε έναν ροζ κόσμο; Συνειδητοποιημένες φεμινίστριες, δυσερμήνευτες Barbie, πριγκίπισσες του Walt Disney, αμαζόνες που διεκδικούν την ικανοποίηση όπως και την απαλλαγή από κάθε είδους δεσμά. Οι πέντε θηλυκότητες του “On Wednesdays We Wear Pink” του Αλέξανδρου Σταυρόπουλου που γνωρίσαμε στο Onassis New Choreographers Festival 9 – ONC 9 ταξιδεύουν στο Istanbul Fringe Festival την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου, με μια παράσταση που δοκιμάζει τα όρια των ταυτοτήτων.