Τα καλοκαιρινά ταξίδια της Στέγης και μια πρώτη γεύση από την έναρξη της νέας σεζόν

Παράλληλα, Έλληνες καλλιτέχνες εξακολουθούν να παρελαύνουν με τις παραστάσεις τους στις σκηνές της Ευρώπης. Οι χορευτές του Larsen C του Χρήστου Παπαδόπουλου συνεχίζουν να χορεύουν όπως ένας παγετώνας, στη Βενετία (25 Ιουλίου), ενώ η περιοδεία τους θα κάνει στάσεις το φθινόπωρο σε διάφορους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Στην Ιταλία, η Έλενα Αντωνίου κάνει συνένοχους τους θεατές στο ηδονοβλεπτικό Landscape της (20 Σεπτεμβρίου). Τέλος, η Χαρά Κότσαλη έστησε το σόλο της To Be Possessed στη Βιέννη και το ImPulsTanz festival (10 & 12 Ιουλίου), ενώ ακολουθούν και άλλοι ευρωπαϊκοί προορισμοί. Επιπλέον, στο πλαίσιο του ImPulsTanz festival, οι νέες χορογράφοι Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη και Νεφέλη Αστερίου συμμετέχουν στο πρόγραμμα DanceWeb (learning & mentoring, διάρκειας 5 εβδομάδων).