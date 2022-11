Πέθανε η Τζούλι Πάουελ, συγγραφέας του μπεστ σέλερ «Julie & Julia», σε ηλικία 49 ετών

Astrid Stawiarz via Getty Images

Η food writer Τζούλι Πάουελ, διάσημη από το βιβλίο της «Mastering the Art of French Cooking», όπου καταγράφει τον στόχο της να εκτελέσει και τις 524 συνταγές του βιβλίου μαγειρικής της Τζούλια Τσάιλντ -στο οποίο βασίστηκε το σενάριο της ταινίας «Julie & Julia»- πέθανε στις 26 Οκτωβρίου, σε ηλικία 49 ετών. Η Πάουελ άφησε την τελευταία της πνοή στην κατοικία της στο Olivebridge της Νέας Υόρκης.

Ο σύζυγος της, Έρικ, επιβεβαίωσε τον θάνατό της στους New York Times την Τρίτη. Όπως είπε, αιτία ήταν η καρδιακή ανακοπή.

Το Julie/Julia Project έγινε αμέσως επιτυχία και τρία χρόνια μετά την πρεμιέρα του blog, το 2005, τα κείμενα της Πάουελ συγκεντρώθηκαν στο βιβλίο με τίτλο «Julie and Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen», που αργότερα κυκλοφόρησε ως «Julie & Julia: My Year of Cooking Dangerously».