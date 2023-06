Πέθανε ο Κόρμακ ΜακΚάρθι συγγραφέας του μυθιστορήματος «Καμιά πατρίδα για τους μελλοθάνατους»

via Associated Press

Ο Κόρμακ ΜακΚάρθι, βραβευμένος με Πούλιτζερ Αμερικανός μυθιστοριογράφος, ο οποίος μετά από δεκαετίες στην αφάνεια και στην ανέχεια έγινε γνωστός στο ευρύ αναγνωστικό κοινό από τις κινηματογραφικές εκδοχές των έργων του «All the Pretty Horses» (Όλα τα όμορφα άλογα) και «No Country for Old Men» (Καμιά Πατρίδα για τους μελλοθάνατους) πέθανε χθες σε ηλικία 89 ετών.