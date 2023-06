Γιάννης Μπεχράκης: «Κανένας να μην μπορεί να πει ότι δεν γνώριζε»

Συντελεστές έκθεσης:

Ποιος ήταν ο Γιάννης Μπεχράκης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Σπούδασε φωτογραφία στο Athens School of Arts and Technology και πήρε το BA (Hons) στη φωτογραφία από το Πανεπιστήμιο του Μίντλεσεξ. Ως φωτοδημοσιογράφος του Reuters από το 1987 κάλυψε ορισμένα από τα σημαντικότερα διεθνή γεγονότα των τελευταίων τριών δεκαετιών. Ανάμεσα σε πολλά ελληνικά και διεθνή βραβεία, ο Γιάννης Μπεχράκης ανακηρύχθηκε τρεις φορές Ευρωπαίος Φωτορεπόρτερ της Χρονιάς από τη Fuji (1999, 2002, 2004). Το 2000 έλαβε το βραβείο John Faber από το Overseas Press Club of America στη Νέα Υόρκη και την ίδια χρονιά του απονεμήθηκε το πιο σημαντικό ελληνικό δημοσιογραφικό βραβείο, το Βραβείο του Ιδρύματος Μπότση, από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το 2000 κέρδισε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Γενικών Ειδήσεων, από το World Press Photo και αργότερα το βραβείο Bayeux για τους πολεμικούς ανταποκριτές το 2002 και το 2016. Το 2011 του απονεμήθηκε από τον NPPA (Εθνικός Σύνδεσμος Φωτογράφων Τύπου) βραβείο αριστείας στην κατηγορία Γενικών Ειδήσεων στο διαγωνισμό Best of Photojournalism. Το 2012 και το 2015 βραβεύτηκε στο σημαντικό διαγωνισμό POYi (Διεθνής Διαγωνισμός για τις Φωτογραφίες της Χρονιάς) από το Πανεπιστήμιο του Μιζούρι. Το 2015 ανακηρύχθηκε φωτορεπόρτερ της χρονιάς από τον Guardian και το Reuters και κέρδισε το χρυσό βραβείο στο διαγωνισμό φωτορεπορτάζ Days Japan International Awards.