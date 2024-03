Πιρς Μπρόσναν: Ο Κίλιαν Μέρφι θα ήταν ένας «υπέροχος» Τζέιμς Μποντ

via Associated Press

Ο Μπρόσναν έπαιξε τον Μποντ από το 1995 έως το 2002, στις ταινίες «GoldenEye», «Tomorrow Never Dies», «The World Is Not Enough» και «Die Another Day». Στη συνέχεια, παρέδωσε τη σκυτάλη στον Κρεγκ, ο οποίος ενσάρκωσε τη αινιγματική φιγούρα σε πέντε ταινίες, από το 2006 έως το 2021.