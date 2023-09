Πολ Σάιμον για την απώλεια της ακοής του: Δεν το έχω αποδεχτεί πλήρως, αρχίζω να το συνειδητοποιώ

via Associated Press

Σε Q&A που ακολούθησε την προβολή του ντοκιμαντέρ για τη ζωή του με τίτλο «In Restless Dreams: The Music of Paul Simon», που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο την Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου, ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής -τραγουδοποιός, που έγινε διάσημος με το εμβληματικό ντουέτο Simon & Garfunkel, δήλωσε απευθυνόμενος στο κοινό από τη σκηνή του του Princess of Wales Theatre, έχοντας στο πλευρό του τον βραβευμένο με Όσκαρ Άλεξ Γκίμπνι, ο οποίος υπογράφει τη σκηνοθεσία της ταινίας: «Δεν το έχω αποδεχτεί εντελώς, αλλά αρχίζω να το συνειδητοποιώ».