Πώς οι μέλισσες φτιάχνουν μέλι

Για την παραγωγή του μελιού που αγοράζουμε στα σουπερμάρκετ, οι μελισσοκόμοι συλλέγουν μέλι που παράγεται από μέλισσες σε τεχνητές κυψέλες. Σύμφωνα με το Journal of Agricultural and Food Information, οι μέλισσες μπορούν να παράγουν περισσότερο μέλι από αυτό που χρειάζεται για τη συντήρηση της αποικίας κατά τον χειμώνα. Πολλοί μελισσοκόμοι πιστεύουν πως η χρήση του επιπλέον μελιού από τους ανθρώπους δεν βλάπτει τις μέλισσες, ενώ άλλοι λένε ότι αυτό συνεπάγεται υπερκόπωση των μελισσών, καθώς πρέπει να εργάζονται περισσότερο για να παράγουν μέλι ώστε να αντικαθίσταται αυτό που συλλέγεται, σύμφωνα με το Journal of Environmental Law and Litigation. Επιπλέον, όταν το μέλι συλλέγεται και αντικαθίσταται με ένα υποκατάστατο, οι μέλισσες δεν τρέφονται το ίδιο καλά με τις άγριες μέλισσες στην εξοχή.