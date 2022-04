Πρεμιέρα για τη νέα streaming πλατφόρμα ΑΝΤ1+ αλλά και τη νέα σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη

Μέσα στο 2022, θα ακολουθήσουν πολλές νέες παραγωγές που θα είναι διαθέσιμες στη συνδρομητική πλατφόρμα. Μεταξύ αυτών, « Η Γέφυρα » που εξελίσσεται παράλληλα σε Αθήνα και Κωνσταντινούπολη, σε σενάριο του Κώστα Γεραμπίνη και του Δημήτρη Εμμανουηλίδη, καθώς και ένα all star καστ: Μαντώ Γιαννίκου, Burak Hakki, Πηνελόπη Τσιλίκα, Ακύλλας Καραζήσης, Νίκος Ψαρράς κ.ά.. Επίσης, το « The Friend » της Φωτεινής Αθερίδου, με τους Γιώργο Χρυσοστόμου, Κατερίνα Μαυρογιώργη, Μιχαήλ Ταμπακάκη, Φιόνα Γεωργιάδη και πολλούς ακόμη.

Σε συνεργασία με στούντιο του εξωτερικού (NBC, ΙTV, NENT, κ.ά.), το ΑΝΤ1+ προβάλλει τις πιο πρόσφατες δημοφιλείς σειρές, όπως Devils (Patrick Dempsey), Dr. Death (Joshua Jackson, Alec Baldwin), Intelligence (David Schwimmer), Belgravia, και πολλές ακόμα που θα προσφέρονται σε Α΄ προβολή ως αποκλειστικό περιεχόμενο. Ταυτόχρονα, η ταινιοθήκη της συνδρομητικής πλατφόρμας θα περιλαμβάνει γνωστούς ξένους τίτλους ταινιών όπως Manchester By the Sea, Snow White and the Huntsman και Gladiator.