«Jurassic World Dominion»: Η μεγαλύτερη σε διάρκεια ταινία του franchise

Η τρίτη ταινία της σειράς Jurassic World διαρκεί δύο ώρες και 26 λεπτά, αν και η διάρκεια δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα (παρότι δημοσίευμα του Collider επικαλείται διάφορες πηγές). Αυτό σημαίνει ότι θα έχει περίπου την ίδια διάρκεια με το Spider-Man: No Way Home και άλλες πρόσφατες επιτυχίες στο box office. Ωστόσο, υπολείπεται σε σχέση με ταινίες που έχουν φτάσει στο όριο των τριών ωρών, μεταξύ αυτών και το The Batman και Avengers: Endgame.