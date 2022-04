Η HuffPost προτείνει: 15 νέα βιβλία για την Άνοιξη

Η Κίραν Μίλγουντ Χάργκρεϊβ (γενν. 1990) είναι βραβευµένη ποιήτρια, θεατρική συγγραφέας και συγγραφέας βιβλίων για παιδιά. Έχει τιµηθεί µεταξύ άλλων µε το Waterstones Children’s Book Prize, το British Book Awards Children’s Book of the Year και το Blackwell’s Children’s Book of the Year. Είναι το πρώτο της µυθιστόρηµα ενηλίκων. Πρωτοκυκλοφόρησε στα αγγλικά το 2020 και µεταφράζεται σε περισσότερες από 20 γλώσσες.