«Μπέρδεμα στο Χάρλεμ»: Το νέο μυθιστόρημα του βραβευμένου με Πούλιτζερ Κόλσον Γουάιτχεντ

Το νέο, όγδοο μυθιστόρημα του με τίτλο «Μπέρδεμα στο Χάρλεμ» (εκδόσεις Ίκαρος, μετάφραση Μυρσίνης Γκανά) βρέθηκε στην κορυφή των μπεστ σέλερ των The New York Times , στα 100 σημαντικότερα βιβλία της χρονιάς σύμφωνα με το περιοδικό TIME, στη λίστα με τα αγαπημένα βιβλία του Μπαράκ Ομπάμα για το 2021 και έχει μεταφραστεί ήδη σε περισσότερες από 10 γλώσσες.

Ο Κόλσον Γουάιτχεντ γεννήθηκε το 1969 και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη, όπου ζει. Αφού αποφοίτησε από το Χάρβαρντ, άρχισε να εργάζεται για την εφημερίδα Village Voice. Άρθρα και δοκίμιά του έχουν δημοσιευτεί στα New York Times, The New Yorker, New York Magazine, Harper’s και Granta. Έχει γράψει οκτώ μυθιστορήματα, τα οποία έχουν αποσπάσει πολλές διακρίσεις. O Υπόγειος Σιδηρόδρομος (Ψυχογιός, 2018) τιμήθηκε με τα βραβεία US National Book Award 2016, Pulitzer 2017, Carnegie Medal 2017 και Indies Choice Book Award 2017.