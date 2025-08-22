Ακούγεται σχεδόν απίστευτο, ότι επιβεβαιώνεται η σοβαρή καταγγελία που δέχθηκε ο Δήμος Αθηναίων για την λειτουργία χώρου παράνομης ταφής ζώων συντροφιάς, μέσα στον αστικό ιστό και σε πολυσύχναστο σημείο, όπου όχι μόνο περπατούν καθημερινά χιλιάδες πολίτες, αλλά και συμβαίνει να βρίσκεται «μια ανάσα» από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας(!), μέσα στο άλσος πρώην Χωροφυλακής.

Αυτοψία παρουσία του Χάρη Δούκα

«Ενημερωθήκαμε μετά από καταγγελία πως εντός του Άλσους Χωροφυλακής και πλησίον του Κτηνιατρείου του Δήμου Αθηναίων υπήρξε χώρος που χρησιμοποιήθηκε παράνομα από το 2021, για την ταφή ζώων συντροφιάς. Από άμεση αυτοψία των αρμόδιων Αρχών χθες αργά το βράδυ, 21 Αυγούστου, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων και της αρμόδιας Αντιδημάρχου Όλγας Δούρου, επιβεβαιώθηκε η καταγγελία και κατόπιν και μηνυτήριας αναφοράς της Αντιδημάρχου, έχουν επιληφθεί της υπόθεσης η αρμόδια Εισαγγελέας ζώων συντροφιάς, η οποία και ερευνά την υπόθεση. Παράλληλα, με εντολή του Δημάρχου, κινήθηκαν άμεσα και οι εσωτερικές διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης», σημειώνεται σε ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων.

Ταυτόχρονα, ο Χάρης Δούκας στέλνει μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, τονίζοντας ότι «η Δημοτική Αρχή είναι αποφασισμένη να επιβάλλει τη διαφάνεια και τη νομιμότητα και στο ιδιαίτερα αυτό σημαντικό ζήτημα της προστασίας και ευζωίας δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς».