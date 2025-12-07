Μια μαθήτρια από την Βρετανία που δημοσίευε βίντεο στο TikTok με αυτοκτονικές τάσεις, έβαλε τέλος στην ζωή της μετά από καυγά με φίλους, όπως επιβεβαιώθηκε από σχετική αστυνομική έρευνα.

Πιο συγκεκριμένα, η 13χρονη Ρόμπιν Λοτ εντοπίστηκε νεκρή στο δωμάτιο από τους γονείς της, στις 14 Ιουλίου 2025, ενώ το πρηγούμενο χρονικό διάστημα φέρεται να είχε δημοσιεύσει διάφορα βίντεο, στα οποία έλεγε ότι ήθελε να τερματίσει την ζωή της.

Η έφηβη φαίνεται πως ήταν αρκετά στεναχωρημένη μετά από έναν καυγά που είχε με φίλους, ωστόσο ήταν καλύτερα μετά από μία συζήτηση που έκανε με την μητέρα της. Οι γονείς της Ρόμπιν ανέφεραν ότι δεν είχαν καμία ιδέα για τις αυτοκτονικές τάσεις που εξέφραζε το παιδί τους στο TikTok.

Μερικές εβδομάδες πριν από τον θάνατό της, η Ρόμπιν είχε δημοσιεύσει ένα συγκεκριμένο βίντεο και υποστήριζε ότι ήταν κοντά στο να δώσει τέλος στην ζωή της. Ιατροδικαστές που εξέτασαν το οπτικοακουστικό υλικό, ανέφεραν ότι υπήρξαν τουλάχιστον δύο αρκετά ανησυχητικά κλιπ, που δημοσίευσε η μαθήτρια.

Η μητέρα της Ρόμπιν τόνισε ότι αυτό που έκανε η κόρη της ήταν της στιγμής και πως εκείνη δεν καταλάβαινε τις συνέπειες της πράξης της, ήταν πολύ μικρή για να το αντιληφθεί. Στην συνέχεια πρόσθεσε ότι τα παιδιά σήμερα μοιάζουν «αποπροσανατολισμένα» σε θέματα σχετικά με την αυτοκτονία και την αυτοτραυματική συμπεριφορά.

«Δεν τα ξέραμε αυτά όταν ήμασταν σε αυτήν την ηλικία. Ξέρω ότι χρειάζεται να υπάρχει ενημέρωση. Οι γονείς πρέπει να ξέρουν ότι μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε», ανέφερε η μητέρα της μαθήτριας, η οποία εντοπίστηκε αναίσθητη εκείνο το πρωί από τον πατέρα της, ενώ προσπαθούσε να την ξυπνήσει για σχολείο.

Στην έρευνα τονίστηκε ότι η 13χρονη μαθήτρια ήταν ένα παιδί με αυτοπεποίθηση που έκανε εύκολα φίλους στο δημοτικό, ωστόσο το γυμνάσιο αποδείχθηκε δυσκολότερο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γονείς του κοριτσιού είχαν ζητήσει πρόσφατα αξιολόγηση για νευροδιαφορετικότητα, καθώς είχαν παρατηρήσει χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε αυτισμό.

Τις ημέρες πριν τον θάνατό της, η Ρόμπιν είχε χωρίσει με το κορίτσι με το οποίο έβγαινε και σύμφωνα με πληροφορίες ήταν συντετριμμένη.

