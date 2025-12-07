Έκπληξη προκαλεί το αρνητικό ρεκόρ τηλεθέασης της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» που έκανε μέσο όρο 8,3% στο δυναμικό κοινό ενώ στο τελευταίο ημίωρο έπεσε στο 5,4%. Παρόλα αυτά η Ναταλία Γερμανού έκανε καλύτερη επίδοση στο σύνολο με 14,6%. Το Weekend Live στον ΣΚΑΪ έκανε 4,5% ενώ το «Εδώ TV» του Open περιορίστηκε στο 1,9%.

Αρνητικό το κλίμα και στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη παρά τις φιλότιμες προσπάθειες (σχεδόν) όλων και κάποιες διαρροές που έχουν γίνει γύρω από το κλίμα που επικρατεί πίσω από τις κάμερες. Η εκπομπή του Σαββάτου ήρθε ισόπαλη με το πρωινό του Open (5,4%) στο δυναμικό κοινό, ενώ στο σύνολο το δίδυμο Κωνσταντάρα-Μαλέσκου ένανε 7,7% αφήνοντας πίσω το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με 7,1%. Νικητής της ζώνης ο Νίκος Μάνεσης με 17,2% στο κοινό 18-54 και δεύτερη η Σίσσυ Χρηστίδου με 11%.

Advertisement

Advertisement

Με αρνητικό τρόπο αντέδρασε το πρωί της Κυριακής και ο Δημήτρης Παπανώτας στα σχόλια της εκπομπής του ΑΝΤ1, σχετικά με τον τρόπο που έκρινε τις δηλώσεις του Αντώνη Λουδάρου για τα χρήματα που (δεν) έχει κερδίσει από τη δουλειά του. Αυτή φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά ο Δημήτρης Παπανώτας εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την αντιμετώπιση που έχει από το κανάλι του- παράπονο που έχει εκφράσει και ο Κώστας Φραγκολιάς κατά καιρούς-, που έγιναν πιο έντονα μετά την απομάκρυνσή του από τον Alpha Radio- τη θέση του πήρε ο Βαγγέλης Περρής.

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι ο Αντώνης Λουδάρος συνεργάστηκε με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου πριν από μια δεκαετία ακριβώς στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου και υπήρξε ο πιο ακριβοπληρωμένος συνεργάτης της– οι φήμες τότε έλεγαν για μηνιαίο μισθό 10.000 ευρώ, που είχε διαπραγματευτεί η ,τότε, υπεύθυνη της εκπομπής, Ζήνα Κουτσελίνη.

Ο ίδιος παραδέχτηκε πριν από λίγες μέρες ότι η συνεργασία αυτή δεν του έχει αφήσει την καλύτερη γεύση και αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά ο ηθοποιός έχει εκφραστεί με αρνητικό τρόπο για την περίοδο εκείνη, καθώς είχε δεχτεί τότε πολλά επικριτικά σχόλια για την επιλογή του που έλεγαν ότι είχε κάνει καθαρά για οικονομικούς λόγους.

Το αρνητικό σχόλιο της Μπέττυς Μαγγίρα για τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1

Καλεσμένη στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου ήταν το πρωί της Κυριακής η Μπέττυ Μαγγίρα η οποία δήλωσε ότι στην τηλεόραση ανέχτηκε συνεργασίες και ανθρώπους που δεν έπρεπε, χωρίς να εξαιρεί την τελευταία της τηλεοπτική δουλειά που ήταν το πρωινό του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1 πριν από δύο σεζόν.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Μπέττυ, που ανήκει και φέτος στο δυναμικό του ομίλου, παρουσιάζοντας την πρωινή εκπομπή στον «Ρυθμό», έδωσε αυτή τη διάσταση για τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1 που έληξε άδοξα όταν εκείνη αρνήθηκε να παρουσιάζει ενημερωτικά θέματα επικαιρότητας στην εκπομπή της.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, εκείνη είχε προτείνει στον ΑΝΤ1 να έρθει στην εκπομπή της ο Δημήτρης Πανόπουλος, ο οποίος τελικά τη διαδέχτηκε για μία σεζόν μαζί με τον Θανάση Πάτρα, αν και αρχική επιλογή του σταθμού για τη θέση του στους Weekenders ήταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.