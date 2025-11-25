«Το όνειρό μου ήταν να παίξω μπάλα» παραδέχεται ο Δημήτρης Πανόπουλος στη HuffPost. Τελικά το όνειρο αυτό δεν κράτησε πολύ αφού το ποδόσφαιρο τον απογοήτευσε και γρήγορα τον κέρδισε το ελεύθερο ρεπορτάζ- μάλιστα στα πρώτα του βήματα βρέθηκε στην ίδια ιστοσελίδα με τον Πέτρο Κουσουλό, ο οποίος λίγο καιρό μετά του πρότεινε να τον ακολουθήσειστον Alpha «Ήμουν πολύ τυχερός γιατί το κομμάτι της ερευνητικής δημοσιογραφίας δεν μπορείς να το εξασκήσεις εύκολα».

Από τον Alpha o Δημήτρης Πανόπουλος μετακόμισε στον ΣΚΑΪ- εκεί ξεκίνησε και η πολύχρονη φιλία του με τη Μαρία Αναστασοπούλου– αλλά έγινε ακόμα πιο γνωστός στο ευρύ κοινό όταν πήρε τη θέση του Κώστα Τσουρού στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Μια συνεργασία που κράτησε τρία χρόνια αλλά συνεχίζει να συζητιέται ακόμα.

Ο Δημήτρης Πανόπουλος με τη Ναταλία Γερμανού.

Στη συνέχεια μετακόμισε στον ΑΝΤ1, συμπαρουσιάζοντας τους Weekenders με τον Θανάση Πάτρα. Τι γεύση τελικά του άφησε; Κρατάει επαφές με τον Θανάση; Νιώθει δικαιωμένος που η εκπομπή που διαδέχτηκε τη δική του δεν έχει κάνει (ακόμα) υψηλότερα ποσοστά από τη δική τους;

Με τους περσινούς του συνεργάτες, Δέσποινα Καμπούρη, Μίλτο Μακρίδη και Εβελίνα Νικόλιζα.

Η έναρξη της φετινής σεζόν τον βρήκε πάλι στον ΣΚΑΪ, καθώς δέχτηκε πρόταση να παρουσιάσει τη μεσημεριανή infotainment εκπομπή του Σαββατοκύριακου μαζί με τη Μάρτζυ Λαζάρου με τίτλο Weekend Live.

Θα τολμούσε να μετακινηθεί στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού; Τι ήταν αυτό που τον δυσκόλεψε περισσότερο στο κομμάτι της ψυχαγωγίας; Γιατί δεν βλέπει ποτέ τον εαυτό του στην τηλεόραση;

Για την αυτοαναφορικότητα των παρουσιαστών: «Όσο συνεχίζεται και επεκτείνεται στην τηλεόραση, τόσο θα περιορίζεται το τηλεοπτικό κοινό. Ίσως είναι και η εύκολη λύση».

Ο Δημήτρης Πανόπουλος έχει καταφέρει να αποκαλύψει τον πραγματικό του εαυτό στο κοινό; «Την καλύτερη απάντηση γι’ αυτό την έχει δώσει η Μαρία Αναστασοπούλου» αποκαλύπτει. Ποια ήταν όμως αυτή; Ποιο είναι το μεγαλύτερό του ελάττωμα; Σε τι τον έχει βοηθήσει η ψυχανάλυση;

Πώς αντιδρά ο Δημήτρης Πανόπουλος στην κριτική

Μεγάλη κουβέντα έγινε στην αρχή της σεζόν με το τρέιλερ της εκπομπής του στο ΣΚΑΪ, αφού η φράση του «Γίνεται και καλύτερα» ήταν ουσιαστικά ένα κλείσιμο ματιού στη Ναταλία Γερμανού που παρουσιάζει την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» που προβάλλεται την ίδια ώρα, ενώ οι σχέσεις τους μετά την αποχώρησή του από την εκπομπή της και όσα είχε πει με ειλικρίνεια για εκείνη παρέμειναν επιεικώς αμήχανες αν και εκείνος εμφανίστηκε στα μέσα της σεζόν ως καλεσμένος στην εκπομπή της. «Ίσως συζητήθηκε περισσότερο από κάθε άλλο τρέιλερ φέτος» παραδέχεται γελώντας αλλά αυτά που λέει στη συνέχεια έχουν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Κεφάλαιο: Προσωπική ζωή

Ο Δημήτρης Πανόπουλος έχει περισσότερη ανάγκη να αγαπάει ή να τον αγαπούν; Πόσες φορές έχει ερωτευτεί στη ζωή του; Έφτασε ποτέ κοντά στον γάμο; Είναι μόνος του αυτή την εποχή; «Είναι δύσκολο να αφήσεις κάποιον γιατί τον αγαπάς και δεν θες να τον πληγώσεις» εξομολογείται. «Έχουμε τυποποιήσει τον ρομαντισμό και γι’ αυτόν τον λόγο χάνεται» συνεχίζει.

Πότε έκλαψε τελευταία φορά; «Ήταν πριν από λίγους μήνες. Δεν κλαίω εύκολα». Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει βγάλει προς τα έξω τις πιο ευαίσθητες πτυχές του; «Δεν νομίζω ότι το συναίσθημα το δικό μου θα προκαλέσει συναίσθημα στον τηλεθεατή» ισχυρίζεται. «Η πληροφορία που θα του δώσεις θα γεννήσει το συναίσθημα».

Θα απαντούσε ποτέ νομικά σε ένα κακόβουλο σχόλιο; «Δεν με αφορά η γνώμη κάποιου που θα τη διατυπώσει δημόσια» απαντάει ευθαρσώς ο Δημήτρης Πανόπουλος. Πόσο ζορίστηκε όμως όταν τον κυνηγούσαν οι ρεπόρτερ για μια δήλωσή του σχετικά με τη Ναταλία Γερμανού;

Τελικά το infotainment έχει μέλλον ή είναι μια τηλεοπτική μόδα που ξεθωριάζει σιγά σιγά; «Τελικά το info είναι ενημέρωση ή είναι show; Το να ασχοληθείς ολόκληρη τη σεζόν μια υπόθεση δεν έχει τίποτα ενημερωτικό» καταλήγει ο Δημήτρης Πανόπουλος.

