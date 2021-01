«Sex and the City»: Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μίλησε για την Κιμ Κατράλ

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ υποβαθμίζει τους ισχυρισμούς ότι η κόντρα με την Κιμ Κατράλ είναι η αιτία της απουσίας της συμπρωταγωνίστριας της από την αναβίωση του «Sex and the City».

Ως γνωστό, στο «And Just Like That», τη σειρά δέκα επεισοδίων που θα προβληθεί από το HBO, επανενώνονται οι τρεις από τις τέσσερις διάσημες πρωταγωνίστριες, ενώ η απουσία της Κιμ Κατράλ έχει γίνει θέμα συζήτησης στους φαν του «Sex and the City».

Όταν η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ επιβεβαίωσε στο Instagram τις φήμες για το σίκουελ, ένας θαυμαστής σχολίασε την ανάρτηση της γράφοντας ότι η Κιμ Κατράλ λείπει από το reunion λόγω της αμοιβαίας αντιπάθειας που τρέφουν η μία για την άλλη.

Και η Πάρκερ απάντησε: «Δεν την αντιπαθώ. Δεν έχω πει ποτέ κάτι τέτοιο και δεν πρόκειται να το πω. Η Σαμάνθα δεν είναι μέρος αυτής της ιστορίας. Αλλά θα είναι πάντα κομμάτι μας. Ανεξαρτήτως το πού είμαστε και του τι κάνουμε».