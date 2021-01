Η Άντρα Ντέι γοητευτική Μπίλι Χολιντέι: Η ταινία για τη ζωή της κυρίας που τραγουδάει τα μπλουζ

Το φιλμ «The United States vs. Billie Holiday», σε σκηνοθεσία Λι Ντάνιελς, κάνει πρεμιέρα στις 26 Φεβρουαρίου στο Hulu και το πρώτο τρέιλερ μόλις κυκλοφόρησε.

Η ταινία για τη ζωή της θρυλικής τραγουδίστριας της τζαζ Μπίλι Χολιντέι, καταγράφει όπως αναφέρεται στη σύνοψη, την πορεία και τη γενναία μάχη που έδωσε για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών.

«Είτε γνωρίζετε την κληρονομιά της Μπίλι Χολιντέι και κάθε νότα που τραγούδησε, είτε όχι, ελπίζω ότι η ταινία μας θα αποδώσει δίκαια το πορτραίτο αυτής της περίπλοκης γυναίκας, της θρυλικής τραγουδίστριας και ακτιβίστριας για τα πολιτικά δικαιώματα, η τέχνη της οποίας παραμένει ζωντανή όσο και πριν από 80 χρόνια», δήλωσε ο Λι Ντάνιελς, προσθέτοντας ότι «όπως αποκαλύπτουν τα πρόσφατα γεγονότα (στις ΗΠΑ), η χώρα μας έχει ακόμη πολλά να κάνει για να εκπληρώσει την υπόσχεσή της για μια ολοκληρωμένη ένωση».

Το άστρο της Μπίλι Χολιντέι ανέτειλε στα κλαμπ του Χάρλεμ και ήταν από τις πρώτες μαύρες που έγιναν τραγουδίστριες σε μπάντες λευκών μουσικών. Οι ηχογραφήσεις της, όπως το God Bless the Child και το I’ll Be Seeing παραμένουν αξεπέραστες.

Η ιστορία του τραγουδιού «Strange Fruit», που έκανε την Μπίλι στόχο του FBI -όπως δηλώνει και ο τίτλος της ταινίας- βρίσκεται στο επίκεντρο της αφήγησης.

Όλα ξεκίνησαν μια νύχτα του 1939 στη Νέα Υόρκη, όταν είπε ένα τραγούδι που δεν έμοιαζε με κανένα άλλο. Το «Strange Fruit» ήταν ένας θρήνος για το λιντσάρισμα, που μιλούσε για μαύρα σώματα που κρέμονται από τα δέντρα σαν τα σκούρα φρούτα που ευδοκιμούν στον Νότο. Μια μαύρη γυναίκα, μπροστά σε ένα μικτό κοινό, θρηνούσε για τις ρατσιστικές δολοφονίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η σκηνή που ερμηνεύει το τραγούδι ενώ το κλαμπ έχει κατακλυστεί από αστυνομικούς είναι συγκλονιστική.

Την κυρία που τραγουδάει στα μπλουζ ενσαρκώνει η τραγουδίστρια και ηθοποιός Άντρα Ντέι.

Η Μπίλι Χολιντέι πέθανε από επιπλοκές που προκλήθηκαν από τη χρόνια χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ στις 17 Ιουλίου 1959 στη Νέα Υόρκη. Ήταν 44 ετών.