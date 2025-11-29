Η νέα εποχή στην οδική κυκλοφορία φέρνει νέα σύμβολα και χρώματα στους φωτεινούς σηματοδότες, οι οποίοι δεν θα έχουν πλέον μόνο ένα «σταμάτη» και «γρηγόρη».

Το νέο κύμα έρχεται από την Ευρώπη και ειδικότερα από τη Γαλλία που σε ορισμένους δρόμους τα φανάρια εκτός από κόκκινα, πράσινα, κίτρινα και πορτοκαλί έχουν κι ένα επιπλέον κόκκινο σταυρό σε συγκεκριμένες διασταυρώσεις.

Ο «ελληνικός σταυρός», όπως τον αποκαλούν οι Γάλλοι φαίνεται ότι θα έρθει και στην Ελλάδα καθώς οι ειδικοί θεωρούν ότι θα συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη και αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.

Ο κόκκινος σταυρός δείχνει εάν οι οδηγοί βρίσκονται σε κίνδυνο όταν στρίβουν αριστερά σε μία διασταύρωση. Όταν είναι αναμένο το φανάρι με τον κόκκινο σταυρό σημαίνει ότι ΔΕΝ έρχονται αυτοκίνητα από το απέναντι ρεύμα, γιατί έχουν κόκκινο φανάρι.

Αν ο σταυρός είναι σβησμένος, σημαίνει ότι οι απέναντι έχουν πράσινο – άρα ο οδηγός πρέπει να προσέξει και να δώσει προτεραιότητα πριν στρίψει.

Πρόκειται για ενημερωτικό φανάρι που βοηθά τους οδηγούς να στρίβουν αριστερά με μεγαλύτερη ασφάλεια, μειώνοντας τον κίνδυνο σύγκρουσης και βελτιώνοντας τη ροή της κυκλοφορίας.