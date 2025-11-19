Η ταχύτατη εξέλιξη της αστικής κινητικότητας φέρνει τους πεζούς αντιμέτωπους με νέες συνήθειες, οι οποίες, παρά τον φαινομενικά αθώο χαρακτήρα τους, αυξάνουν αισθητά τους κινδύνους κατά την κυκλοφορία.

Η συνεχής χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο συνηθισμένες μορφές απόσπασης προσοχής, οδηγώντας σε αυξημένα περιστατικά τραυματισμών, παραβιάσεις φωτεινών σηματοδοτών και επικίνδυνες συμπεριφορές κοντά σε οδικές διασταυρώσεις.

Μάλιστα, τα εν λόγω περιστατικά δεν συμβαίνουν μόνο από οδηγούς οχημάτων, άλλα και από τους ίδιους τους πεζούς, οι οποίοι επειδή δεν βρίσκονται πίσω από το τιμόνι κάποιου οχήματος, θεωρούν ότι μπορούν να κυκλοφορούν στους δρόμους, με το κεφάλι τους μονίμως προσκολλημένο στις κινητές τους συσκευές.

Με στόχο την αντιμετώπιση αυτής της ολοένα και πιο διαδεδομένης τάσης, οι αρχές της Ιταλίας εισάγουν τώρα μία νέα τεχνολογία φωτεινών σηματοδοτών που αναμένεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά και να μειώσει τα τροχαία με θύματα πεζούς οι οποίοι χρησιμοποιούν το κινητό τους κατά τη διέλευση.

Το καινοτόμο σύστημα αναπτύχθηκε με φιλοσοφία προσέγγισης των πεζών που δεν έχουν οπτική επαφή με το κλασικό κάθετο φανάρι. Εκτός από τις παραδοσιακές ενδείξεις, οσηματοδότης εκπέμπει μια φωτεινή λωρίδα στο έδαφος, η οποία ενεργοποιείται όταν το σήμα είναι κόκκινο, δημιουργώντας μια έντονη, μακρόστενη φωτεινή επιφάνεια που μπροστά από τη διάβαση, σε σημείο όπου είναι αδύνατον να περάσει απαρατήρητη από κάποιον που κοιτάζει την οθόνη του κινητού.

Το σήμα, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες, γίνεται ακόμη πιο εμφανές, ενώ η σχεδιαστική του προσέγγιση περιλαμβάνει και εικονογραφήσεις πεζών που κρατούν κινητά, λειτουργώντας έτσι ως ευδιάκριτη υπόμνηση κινδύνου.

Προς το παρόν, η εγκατάσταση του συστήματος έχει γίνει πιλοτικά σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης της Βερόνας, στο Corso Porta Nuova, στη διασταύρωση με την Piazza Pradaval και την Via Paglieri, όπου οι ροές πεζών είναι ιδιαίτερα υψηλές σε καθημερινή βάση.

Η επιλογή του συγκεκριμένου σημείου δεν είναι τυχαία, καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα περιοχής όπου η αυξημένη κυκλοφορία και η ανθρώπινη απροσεξία μπορούν να οδηγήσουν σε επικίνδυνα περιστατικά, κάτι που οι αρχές θέλουν να προβλέψουν και να περιορίσουν πριν εξελιχθεί σε σοβαρότερο κοινωνικό πρόβλημα.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση, μάλιστα εντάσσεται σε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο ευρωπαϊκών πολιτικών που αφορούν την οδική ασφάλεια και την πρόληψη ατυχημάτων σε δομημένο αστικό περιβάλλον, αφού πολλές ευρωπαϊκές πόλεις έχουν αρχίζει να εξετάζουν χρήση συστήματών φωτισμού σε πεζοδρόμια ή φανάρια χαμηλής γωνίας ώστε να προσελκύουν την προσοχή ακόμη και όσων δεν σηκώνουν το βλέμμα τους από την οθόνη.