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Ομάδα διασωστών έδωσε μάχη για να απεγκλωβίσει ένα μικρό ελάφι που είχε παγιδευτεί σε υδάτινο κανάλι στα προάστια του Μιλάνου, στην Ιταλία.

Αν και τα ελάφια είναι γνωστά για την ικανότητά τους στην κολύμβηση, το νεαρό ζώο παρέμεινε εγκλωβισμένο στο νερό για πολλές ώρες, εμφανώς εξαντλημένο από την προσπάθεια να επιβιώσει, με σοβαρό κίνδυνο πνιγμού.

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Αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα στο κανάλι Ναβίλιο, στην περιοχή Κόρσικο, όπου το μικρό ελάφι παρασυρόταν από τα ισχυρά ρεύματα.

Italian police rescued a deer from a canal in Milan



Police and firefighters rescued a deer that was stuck in the Naviglio canal in Milan, and after being examined by veterinarians, they returned it to its natural habitat. pic.twitter.com/gJ96DHgsZH May 31, 2026

Όπως μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο υποδιοικητής Salvatore Ciotta και η αστυφύλακας Diana Bella μπήκαν στο κανάλι για να το εντοπίσουν και να το διασώσουν. Με τη βοήθεια της εμπειρίας του υποδιοικητή ως πρώην δύτη, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το ελαφάκι και να το μεταφέρουν με ασφάλεια, με τη συνδρομή ενός πολίτη, των πυροσβεστών και ειδικής επαρχιακής ομάδας διάσωσης.

Το ζώο μεταφέρθηκε με επιτυχία σε ασφαλές σημείο, εξετάστηκε αργότερα από κτηνίατρο και τελικά επέστρεψε στο φυσικό του περιβάλλον.