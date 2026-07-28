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Όσο η Κέιτι Πέρι ζει τον έρωτά της με τον Τζάστιν Τριντό, ο πρώην συζυγός της, Ορλάντο Μπλουμ απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ιταλία με τη νέα του σύντροφο, το μοντέλο Luisa Laemmel.

Ο 49χρονος ηθοποιός και η 28χρονη μοιράστηκαν ρομαντικές στιγμές και απαθανατίστηκαν στο Alpemare Beach Club, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα.

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Orlando Bloom, 49, shows off his ripped physique in the beach shower as he puts on a cosy display with bikini-clad model girlfriend Luisa Laemmel, 28, at the beach in Italy https://t.co/BCXLwHQaOq — Daily Mail (@DailyMail) July 28, 2026

O ηθοποιός και το μοντέλο άρχισαν να βγαίνουν μετά τον χωρισμό του Μπλουμ από την Κέιτι Πέρι. Οι πρώτες πληροφορίες για τη σχέση τους κυκλοφόρησαν τον Φεβρουάριο, όταν εθεάθησαν να αποχωρούν πιασμένοι αγκαζέ από το Super Bowl, στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας.

Το ταξίδι στην Ιταλία δεν είναι η πρώτη κοινή απόδραση του ζευγαριού. Τον προηγούμενο μήνα, οι δυο τους βρέθηκαν στο Μιλάνο με αφορμή την Εβδομάδα Ανδρικής Μόδας. Το μοντέλο κατάγεται από την Ελβετία και έχει ήδη διαγράψει σημαντική πορεία στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς. Έχει συνεργαστεί με γνωστές εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι L’Oréal, YSL Beauty, Maybelline, Max Factor και Calvin Klein.