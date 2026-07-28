Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σκηνές τρόμου και πανικού επικράτησαν στην Ιταλία, οπού ένα τουριστικό σκάφος κινδύνεψε να δέσει σε λιμάνι λόγω των τεράστιων κυμάτων. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ποζιτάνο και καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει τις τελευταίες ημέρες τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Σκηνές τρόμου για επιβάτες σε τουριστικό σκάφος

Στα πλάνα βλέπουμε ένα τουριστικό σκάφος να προσπαθεί να προσεγγίσει με την πρύμνη την αποβάθρα στο Ποζιτάνο, έχοντας ήδη κατεβασμένη τη σκάλα αποβίβασης, αλλά οι ισχυροί άνεμοι και η φουρτουνιασμένη θάλασσα εμποδίζουν τον καπετάνιο να δέσει το σκάφος στο λιμάνι. Τα κύματα είναι πελώρια και παρασύρουν συνεχώς το σκάφος, άλλοτε ανυψώνοντάς το και άλλοτε απομακρύνοντάς το από την αποβάθρα, δυσχεραίνοντας την ασφαλή πρόσδεσή του.

Advertisement

Advertisement

Καθώς δεν ήταν δυνατό να διατηρηθεί με ασφάλεια η θέση του σκάφους, το πλήρωμα ανέσυρε τη σκάλα και απομακρύνθηκε προσωρινά από το λιμάνι. Έπειτα από αρκετές δύσκολες προσπάθειες, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Ωστόσο, η περιπέτεια ανησύχησε πολύ τους επιβάτες που φώναζαν πανικόβλητοι.

«Ήμουν εκεί. Να ξέρετε όμως ότι το να βρίσκεσαι στο σκάφος ήταν 100 φορές χειρότερο από ό,τι φαίνεται στο βίντεο…» έγραψε μια γυναίκα στα σχόλια της ανάρτησης.

Το βίντεο, που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την ασφάλεια του εμβληματικού λιμανιού της Ακτής Αμάλφι, ιδιαίτερα όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές και θαλάσσιες συνθήκες.