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Εικόνες που προκαλούν σοκ καταγράφονται και στη γειτονική Ιταλία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα καταστροφικών πυρκαγιών τις τελευταίες ημέρες.

Εκτός από τη Σικελία και το Παλέρμο, όπου οι φλόγες εξακολουθούν να μαίνονται, νέο μεγάλο μέτωπο εκδηλώθηκε στην περιοχή του Σαλέντο και συγκεκριμένα στην Καλλίπολη (Γκαλίπολι). Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε θαμνώδη έκταση ανάμεσα στις παραθαλάσσιες περιοχές Padula Bianca και Rivabella και επεκτάθηκε ταχύτατα, προκαλώντας έντονη ανησυχία.

Το σκηνικό ήταν αποκαρδιωτικό, καθώς μια πυκνή στήλη καπνού υψώθηκε στον ουρανό και ήταν ορατή από μεγάλη απόσταση, ενώ οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα την ακτογραμμή, προκαλώντας πανικό στους λουόμενους που βρίσκονταν στις παραλίες.

A massive wildfire broke out yesterday in Gallipoli, Italy, tearing through pine forests along the northern coastline.



Driven by strong Tramontana winds, the fire spread rapidly between the coastal areas of Padula Bianca and Rivabella, forcing the evacuation of beaches and… pic.twitter.com/HY3FTsA0uy — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 25, 2026

Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι δυσχέραναν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, ενισχύοντας την εξάπλωση της φωτιάς και κατευθύνοντάς την προς πυκνή βλάστηση. Οι φλόγες απείλησαν παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις, χώρους στάθμευσης και κατοικίες που βρίσκονταν κοντά στο μέτωπο.

Un voraz incendio forestal obligó a evacuar de urgencia playas y viviendas en la zona de Rivabella, al norte de Gallipoli, Italia.



Las llamas alcanzaron un complejo turístico cercano, dejando importantes daños materiales en la región. pic.twitter.com/C9mvqCovXX — Anonimo.sv (@AnonimoSV503) July 24, 2026

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο LeccePrima, οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της επαρχίας του Λέτσε να συντονίζει μεγάλη επιχείρηση για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 30 πυροσβέστες με 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ πολύτιμη ήταν και η συνδρομή εθελοντών της Πολιτικής Προστασίας, της μονάδας CIR της Καλλίπολης, καθώς και προσωπικού της ARIF.