Εικόνες που προκαλούν σοκ καταγράφονται και στη γειτονική Ιταλία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα καταστροφικών πυρκαγιών τις τελευταίες ημέρες.
Εκτός από τη Σικελία και το Παλέρμο, όπου οι φλόγες εξακολουθούν να μαίνονται, νέο μεγάλο μέτωπο εκδηλώθηκε στην περιοχή του Σαλέντο και συγκεκριμένα στην Καλλίπολη (Γκαλίπολι). Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε θαμνώδη έκταση ανάμεσα στις παραθαλάσσιες περιοχές Padula Bianca και Rivabella και επεκτάθηκε ταχύτατα, προκαλώντας έντονη ανησυχία.
Το σκηνικό ήταν αποκαρδιωτικό, καθώς μια πυκνή στήλη καπνού υψώθηκε στον ουρανό και ήταν ορατή από μεγάλη απόσταση, ενώ οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα την ακτογραμμή, προκαλώντας πανικό στους λουόμενους που βρίσκονταν στις παραλίες.
Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι δυσχέραναν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, ενισχύοντας την εξάπλωση της φωτιάς και κατευθύνοντάς την προς πυκνή βλάστηση. Οι φλόγες απείλησαν παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις, χώρους στάθμευσης και κατοικίες που βρίσκονταν κοντά στο μέτωπο.
Σύμφωνα με το τοπικό μέσο LeccePrima, οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της επαρχίας του Λέτσε να συντονίζει μεγάλη επιχείρηση για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 30 πυροσβέστες με 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ πολύτιμη ήταν και η συνδρομή εθελοντών της Πολιτικής Προστασίας, της μονάδας CIR της Καλλίπολης, καθώς και προσωπικού της ARIF.