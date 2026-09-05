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Το τελευταίο χρονικό διάστημα συζητείται αρκετά έντονα η προσθήκη ενός ακόμα χρώματος στα φανάρια μίας ευρωπαϊκής πόλης και εφόσον πάρει «σάρκα και οστά» ο εν λόγω σχεδιασμός, τότε θα αλλάξουν όλα όσα γνωρίζαμε για την έως τώρα ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αρμόδιες αρχές στην Ρώμη εξετάζουν το ενδεχόμενο να εισάγουν έναν φωτεινό σηματοδότη τεσσάρων χρωμάτων, που θα απευθύνεται ειδικά σε αυτόνομα οχήματα, δηλαδή σε αυτοκίνητα που μπορούν να κινούνται χωρίς οδηγό.

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Πιο συγκεκριμένα, το λευκό χρώμα θα ανάβει όταν εντοπίζεται μεγάλος αριθμός αυτόνομων οχημάτων σε μία διασταύρωση. Εκείνη την στιγμή, αλγόριθμοι που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη θα αναλαμβάνουν τον έλεγχο της κυκλοφορίας, συντονίζοντας την διέλευση των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο.

Για τους οδηγούς σε τέτοιες διασταυρώσεις, οι κανόνες αλλάζουν. Δεν χρειάζεται πλέον να περιμένουν το πράσινο φως, αλλά να ακολουθούν τη ροή της κυκλοφορίας. Αν το αυτοκίνητο μπροστά ξεκινήσει, ξεκινούν κι αυτοί και αν σταματήσει, πρέπει να σταματήσουν.

Η ιδέα αυτή προέρχεται από τις ΗΠΑ και θα μπορούσε να προσφέρει λύση στην ολοένα αυξανόμενη κυκλοφοριακή συμφόρηση που παρατηρείται στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, την στιγμή που τα αυτόνομα οχήματα λαμβάνουν ήδη τις απαραίτητες εγκρίσεις να κυκλοφορήσουν στους δρόμους ορισμένων χωρών.

Μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας δείχνουν ότι η εισαγωγή του λευκού φωτός στο κλασικό σύστημα φαναριών θα μπορούσε να μειώσει τον χρόνο αναμονής στα φανάρια κατά πάνω από 25%.

Το συγκεκριμένο σύστημα έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με ευελιξία. Ειδικότερα, στην περίπτωση που στην κυκλοφορία κυριαρχούν τα συμβατικά αυτοκίνητα, το φανάρι επανέρχεται αυτόματα στα παραδοσιακά χρώματα, το κόκκινο, το πορτοκαλί και το πράσινο.

Πηγή: carandmotor.gr