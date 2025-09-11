Το όπλο που φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ένα ισχυρό τουφέκι εισαγωγής, βρέθηκε σε μια δασώδη περιοχή, όπου κατέφυγε ο δράστης μετά τους πυροβολισμούς.

Αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στο CBS, ότι το όπλο ήταν ένα εισαγόμενο Mauser .30-06 με κλείστρο.

Όπως αναφέρθηκε, οι ερευνητές βρήκαν επίσης ένα «αποτύπωμα υποδήματος», ένα αποτύπωμα παλάμης και αποτυπώματα πήχεων στο σημείο.

Το όπλο ήταν τυλιγμένο σε ύφασμα προκειμένου πιθανώς να μην εντοπιστεί.

Πέρα από το όπλο που έχουν στα χέρια του οι Ομοσπονδιακές αρχές εξετάζουν και το T-shirt που φορούσε ο φερόμενος ως δράστης που δημόσια χαρακτηρίζεται «πρόσωπο ενδιαφέροντος».

Πρόκειται για ένα κλασικό t-shirt στο οποίο αποτυπώνεται ένας αετός να πετάει, με φόντο την αμερικανική σημαία — ένα δημοφιλές σχέδιο στις ΗΠΑ.

Συνήθως σχέδια όπως αυτό συνοδεύονται από τη φράση «Γη της Ελευθερίας» και «Σπίτι των γενναίων» εμβληματικές εκφράσεις από τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ.

Το FBI επικήρυξε τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ – 100.000 δολάρια σε όποιον δώσει πληροφορίες

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της εν ψυχρώ εκτέλεσης του Τσάρλι Κερκ καθώς το FBI προσφέρει αμοιβή έως 100.000 δολάρια για πληροφορίες σχετικά με τον δολοφόνο του.

Λίγο νωρίτερα στη δημοσιότητα δόθηκαν και φωτογραφίες του φερόμενου ως εκτελεστή του γνωστού ακτιβιστή.

Το FBI απευθύνει έκκληση για «τη βοήθεια του κοινού στην αναγνώριση αυτού του ατόμου που ενδιαφέρει τους ερευνητές σε σχέση με τη δολοφονία», τόνισε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ.

Το FBI «δένει» το προφίλ του δολοφόνου

«Μπορώ να σας πω ότι ανακτήσαμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε» στη δολοφονία του Κερκ, δήλωσε ο Ρόμπερτ Μπολς, διευθυντής του τοπικού γραφείου του FBI, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Όρεμ και πρόσθεσε: «Είναι ένα τουφέκι υψηλής ισχύος».

«Αυτό το τουφέκι ανακτήθηκε σε μια δασώδη περιοχή όπου ο δράστης είχε διαφύγει», σημείωσε ακόμη ο Μπολς, τονίζοντας ότι το όπλο θα αναλυθεί.

«Έχουμε βίντεο με καθαρές εικόνες αυτού του ατόμου», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Γιούτα, Μπορ Μέισον, προσθέτοντας ότι οι Αρχές κατόρθωσαν να ανασυστήσουν τις κινήσεις του υπόπτου μέχρι την άφιξή του στην πανεπιστημιούπολη, όπου ο Κερκ μιλούσε σε δημόσια εκδήλωση, μέχρι τη θέση από την οποία πυροβόλησε και στη συνέχεια τις κινήσεις του εκτός Πανεπιστημιούπολης σε μια κοντινή γειτονιά.

Πρόσθεσε ότι ο δράστης «φαίνεται να έχει ηλικία φοιτητή». και όχι ένας ηλικιωμένος άνδρας, όπως αρχικά είχε αναφερθεί. «Αυτό ήταν ένα στοχευμένο συμβάν» με στόχο ειδικά τον Τσάρλι Κερκ, επιβεβαίωσε ο Μπολς.

«Αναπτύσσουμε όλα τα μέσα για να τον βρούμε και θα τον βρούμε», διαβεβαίωσε επίσης ο αξιωματούχος του FBI.

