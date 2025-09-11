Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της εν ψυχρώ εκτέλεσης του Τσάρλι Κερκ καθώς το FBI προσφέρει αμοιβή έως 100.000 δολάρια για πληροφορίες σχετικά με τον δολοφόνο του.

Λίγο νωρίτερα στη δημοσιότητα δόθηκαν και φωτογραφίες του φερόμενου ως εκτελεστή του γνωστού ακτιβιστή.

Advertisement

Advertisement

Το FBI απευθύνει έκκληση για «τη βοήθεια του κοινού στην αναγνώριση αυτού του ατόμου που ενδιαφέρει τους ερευνητές σε σχέση με τη δολοφονία», τόνισε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc September 11, 2025

Νωρίτερα, οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ανέκτησαν το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή και έχουν στην κατοχή τους «βίντεο με καθαρές εικόνες» του φερόμενου δράστη. Πρόσθεσαν ότι «φαίνεται να έχει ηλικία φοιτητή».

Το FBI «δένει» το προφίλ του δολοφόνου του

«Μπορώ να σας πω ότι ανακτήσαμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε» στη δολοφονία του Κερκ, δήλωσε ο Ρόμπερτ Μπολς, διευθυντής του τοπικού γραφείου του FBI, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Όρεμ και πρόσθεσε: «Είναι ένα τουφέκι υψηλής ισχύος».

«Αυτό το τουφέκι ανακτήθηκε σε μια δασώδη περιοχή όπου ο δράστης είχε διαφύγει», σημείωσε ακόμη ο Μπολς, τονίζοντας ότι το όπλο θα αναλυθεί.

«Έχουμε βίντεο με καθαρές εικόνες αυτού του ατόμου», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Γιούτα, Μπορ Μέισον, προσθέτοντας ότι οι Αρχές κατόρθωσαν να ανασυστήσουν τις κινήσεις του υπόπτου μέχρι την άφιξή του στην πανεπιστημιούπολη, όπου ο Κερκ μιλούσε σε δημόσια εκδήλωση, μέχρι τη θέση από την οποία πυροβόλησε και στη συνέχεια τις κινήσεις του εκτός Πανεπιστημιούπολης σε μια κοντινή γειτονιά.

Advertisement

Πρόσθεσε ότι ο δράστης «φαίνεται να έχει ηλικία φοιτητή». και όχι ένας ηλικιωμένος άνδρας, όπως αρχικά είχε αναφερθεί. «Αυτό ήταν ένα στοχευμένο συμβάν» με στόχο ειδικά τον Τσάρλι Κερκ, επιβεβαίωσε ο Μπολς.

«Αναπτύσσουμε όλα τα μέσα για να τον βρούμε και θα τον βρούμε», διαβεβαίωσε επίσης ο αξιωματούχος του FBI.

Advertisement