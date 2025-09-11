Στη δημοσιότητα έδωσε το FBI φωτογραφίες ενός ατόμου που κρίνεται ως ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

«Ζητάμε τη βοήθεια του κοινού για την ταυτοποίηση αυτού του ατόμου σε σχέση με τον θανάσιμο πυροβολισμό του Τσάρλι Κερκ στο Utah Valley University», ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ το γραφείο του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Λίγο νωρίτερα το FBI ανακοίνωσε ότι εντόπισαν το όπλο του δολοφόνου και πως έχουν ένα «καλό» βίντεο με την εικόνα του. Ωστόσο, ούτε τον έχουν ταυτοποιήσει, ούτε -φυσικά- τον έχουν συλλάβει ακόμη.

Την ίδια ώρα η Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι ερευνητές εντόπισαν στις σφαίρες του όπλου με το οποίο ο δράστης πυροβόλησε και σκότωσε τον Κερκ χαραγμένα συνθήματα «αντιφασιστικής και τρανς ιδεολογίας».

Το FBI «δένει» το προφίλ του δολοφόνου του

«Μπορώ να σας πω ότι ανακτήσαμε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε χθες. Είναι ένα τουφέκι υψηλής ισχύος», δήλωσε ο Ρόμπερτ Μπολς, διευθυντής του τοπικού γραφείου του FBI, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Όρεμ της Γιούτα.

«Αυτό το τουφέκι ανακτήθηκε σε μια δασώδη περιοχή όπου ο δράστης είχε διαφύγει», είπε, τονίζοντας ότι το όπλο θα αναλυθεί, καθώς και αποτυπώματα.

«Έχουμε βίντεο με καθαρές εικόνες αυτού του ατόμου», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Γιούτα, Μπορ Μέισον, προσθέτοντας ότι οι αρχές κατόρθωσαν να ανασυστήσουν τις κινήσεις του υπόπτου μέχρι την άφιξή του στην πανεπιστημιούπολη, όπου ο Κερκ μιλούσε σε δημόσια εκδήλωση, μέχρι τη θέση από την οποία πυροβόλησε και στη συνέχεια τις κινήσεις του εκτός πανεπιστημιούπολης σε μια κοντινή γειτονιά.

Πρόσθεσε ότι ο δράστης «φαίνεται να έχει ηλικία φοιτητή». «Αυτό ήταν ένα στοχευμένο συμβάν» με στόχο ειδικά τον Τσάρλι Κερκ, επιβεβαίωσε ο Μπολς.

«Αναπτύσσουμε όλα τα μέσα για να τον βρούμε και θα τον βρούμε», διαβεβαίωσε ο αξιωματούχος του FBI.