Σε ανθρωποκυνηγητό- «αγώνα δρόμου» επιδίδονται οι αμερικανικές αρχές για τον εντοπισμό του ελεύθερου σκοπευτή που θεωρείται ότι πυροβόλησε τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ ενώ δεχόταν ερωτήσεις για το θέμα της ένοπλης βίας κατά τη διάρκεια εμφάνισής του σε πανεπιστήμιο.

Ο 31χρονος ακτιβιστής, σχολιαστής και σύμμαχος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θεωρείται ο άνθρωπος που «έχτισε τη βάση» του Τραμπ μεταξύ των νεότερης ηλικίας ψηφοφόρων. Ο κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ έκανε λόγο για πολιτική δολοφονία, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε «γεμάτος θλίψη και οργή για αυτή την αποτρόπαια δολοφονία», χαρακτηρίζοντάς την «σκοτεινή στιγμή» για τις ΗΠΑ. Ο Τραμπ είχε φιλικές σχέσεις με τον Κερκ και κατηγόρησε ευθέως τη «ριζοσπαστική αριστερά» (radical left) για τη ρητορική της, ως υπεύθυνη για «την τρομοκρατία που βλέπουμε σήμερα στη χώρα», κάνοντας λόγο για «πολιτική βία» εκ μέρους της- για την αντιμετώπιση της οποίας υποσχέθηκε επεμβάσεις. Επίσης, διέταξε οι σημαίες στα κυβερνητικά κτίρια να κυματίζουν μεσίστιες την Κυριακή. Στην Ουάσινγκτον, μια προσπάθεια για ενός λεπτού σιγή στη Βουλή των Αντιπροσώπων εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση με φωνές μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών.

Οι αρχές δεν είχαν συλλάβει ακόμα κάποιον ύποπτο- δύο άτομα που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθερα. Το κίνητρο παραμένει άγνωστο, και η δολοφονία κατεγράφη σε βίντεο τα οποία κυκλοφόρησαν ταχύτατα ανά το Ίντερνετ, καθώς το συμβάν έλαβε χώρα στο πλαίσιο ενός event που παρακολουθούσαν 3.000 άτομα, στο Utah Valley University. Σε ένα από τα βίντεο φαίνεται να τρέχει αίμα από τον λαιμό του αμέσως μετά από έναν πυροβολισμό και ο ίδιος να καταρρέει. Λίγο αργότερα κηρύχθηκε νεκρός σε τοπικό νοσοκομείο. Εικόνες από κάμερες που φέρονται να απεικονίζουν τον δράστη δείχνουν ένα άτομο ντυμένο με σκούρα ρούχα.

Η δολοφονία έρχεται στο αποκορύφωμα μιας μεγάλης περιόδου πολιτικής βίας στις ΗΠΑ- της μεγαλύτερης από τη δεκαετία του 1970. Το Reuters έχει καταγράψει πάνω από 300 περιπτώσεις βίαιων ενεργειών με πολιτικό κίνητρο σε όλο το εύρος του ιδεολογικού φάσματος από τότε που υποστηρικτές του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021. Σε βάρος του Τραμπ είχαν γίνει δύο απόπειρες- στη μία τραυματίστηκε ελαφρά και η άλλη, δύο μήνες αργότερα, απετράπη από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Ο Κερκ ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών- και μόλις είχε επιστρέψει στις ΗΠΑ από ένα ταξίδι για ομιλίες στη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία. Η εμφάνισή του την Τετάρτη ήταν η πρώτη από μια σειρά 15 εμφανίσεων (American Comeback Tour) σε αμερικανικά πανεπιστήμια. Ο ίδιος ήταν γνωστός για τις συχνά προβοκατόρικες συζητήσεις του σε «ευαίσθητα» θέματα- πχ ζητήματα φυλής, διακρίσεων και οπλοκατοχής- και συχνά καλούσε μέλη του ακροατηρίου σε ζωντανά και ανοιχτά debate. Τη στιγμή που τον πυροβόλησαν, ο Κερκ, ένθερμος υποστηρικτής της Δεύτερης Τροπολογίας του Συντάγματος (οπλοκατοχή) απαντούσε σε μέλος του κοινού για την ένοπλη βία. Πριν λίγους μήνες είχε δηλώσει πως «αξίζει να έχουμε ένα κόστος, δυστυχώς, κάποιων θανάτων από όπλα κάθε χρόνο ώστε να έχουμε τη Δεύτερη Τροπολογία». Επίσης είχε απόψεις εναντίον των transgender και είχε εκφράσει σκεπτικισμό για την πανδημία Covid-19. Ακόμη, είχε προωθήσει δημόσια τον ισχυρισμό πως τις εκλογές του 2020 τις «έκλεψαν» από τον Τραμπ. Από την άλλη, πολλοί τονίζουν πως ο Κερκ ενθάρρυνε τον ανοιχτό διάλογο και τα debate μεταξύ των υποστηρικτών διαφορετικών ιδεών (και μάλιστα εμφανιζόταν σε πανεπιστήμια, όπου συχνά οι αντιλήψεις συχνά είναι πιο προς τα αριστερά)- ενώ είχε προειδοποιήσει για απειλές βίας από επικριτές του.

Κατά την περιοδεία του είχε επικροτήσει την άνοδο των συντηρητικών μεταξύ των νεαρότερων ανδρών στη Νότια Κορέα και προειδοποίησε για «παγκοσμιοποιητική απειλή» στο Τόκιο.

«Το φαινόμενο των νέων, ειδικά ανδρών, που γίνονται συντηρητικοί, λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα ανά πολλαπλές ηπείρους» είπε ο Κερκ στο κοινό στη Σεούλ. «Δεν είναι μοναδικό μόνο στις ΗΠΑ, και για αυτό χρήζει μεγαλύτερης προσοχής». Επίσης στο παρελθόν είχε πει πως «δεν αντέχει την ενσυναίσθηση (empathy)», προσθέτοντας πως τη θεωρεί «φτιαχτό, New Age όρο, που κάνει μεγάλη ζημιά, μα είναι πολύ αποτελεσματικός στην πολιτική». Όσον αφορά στις θανατικές καταδίκες, είχε πει ότι θα έπρεπε να είναι δημόσιες, γρήγορες και να προβάλλονται στην τηλεόραση, και μάλιστα να μπορούν να τις δουν παιδιά από μια ηλικία και μετά.

