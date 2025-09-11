Νέα βίντεο από τα όσα προηγήθηκαν και ακολούθησαν τις στιγμές μετά την δολοφονία του συντηρηρικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ βλέπουν το φως της δημοσιότητας και μοιραία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών, που αναζητούν τον δράστη και πιθανούς συνεργούς του.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που έχει καταγράψει μια «φιγούρα» να τρέχει σε παρακείμενη ταράτσα αμέσως μετά τον πυροβολισμό που στοίχισε τη ζωή στον σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ.

🚨 BREAKING!



MULTIPLE VIDEOS APPEAR TO SHOW POSSIBLE SHOOTER ON ROOFTOP AFTER CHARLIE KIRK ASSASSINATION.



WTF is happening? pic.twitter.com/0BCSqaetww — TUPACABRA (@TUPACABRA2) September 10, 2025

Chilling clips show Charlie Kirk assassin on rooftop moments before and after fatal shooting at UVU https://t.co/X2ZHO9rNFF pic.twitter.com/QVk8miq7Bb September 11, 2025

Την ίδια ώρα, άλλα βίντεο δείχνουν τουλάχιστον 2 άνδρες που στέκονται όρθιοι ακιρώς πίσω από τον Κερκ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, να κάνουν κάποιες ύποπτες κινήσεις που μοιάζουν με «σινιάλα», στιγμές πριν η σφαίρα χτυπήσει τον 31χρονο ακτιβιστή.

BREAKING: 2 men standing behind Charlie Kirk look like they gave hand signals right before the shot went off.

pic.twitter.com/o8g4Wz92p0 — ADAM (@AdameMedia) September 11, 2025

Ο πυροβολισμός, οι κραυγές

Η εκπυρσοκρότηση ακούστηκε τη στιγμή που ο Τσάρλι Κερκ απαντούσε σε ερώτηση για τις μαζικές δολοφονίες με τη χρήση πυροβόλων όπλων, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο που κυκλοφόρησαν αστραπιαία σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ο άνδρας στον οποίο είχε πιστώσει την κινητοποίηση της νεολαίας υπέρ του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θεάθηκε να προσπαθεί να πιάσει τον σβέρκο του, κατέρρευσε, αίμα άρχισε να ρέει από τον λαιμό του.

Ακούστηκαν κραυγές πανικού. Βαριά τραυματισμένος, ο τριαντάρης πόντκαστερ απομακρύνθηκε εσπευσμένα από σωματοφύλακές του.

«Όταν ακούστηκε ο πυροβολισμός, οι πάντες έπεσαν κάτω κι άρχισαν να τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις ουρλιάζοντας και κραυγάζοντας», ανέφερε ο κ. Τσίφιτς.

«Yποπτος» συλλαμβάνεται, αφήνεται ελεύθερος

Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε μια σφαίρα που βλήθηκε από «κτίριο σε απόσταση περίπου 180 μέτρων», σύμφωνα με το πανεπιστήμιο.

Ο δράστης πυροβόλησε τον Τσάρλι Κερκ από σημείο «μέσα» στην πανεπιστημιούπολη, «πιθανόν από οροφή» κτιρίου, διευκρίνισαν οι τοπικές αρχές.

Πιστεύεται πως διαφεύγει και αναζητείται ενεργά από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Επικράτησε σύγχυση για το εάν έχει συλληφθεί. Ο διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) Κας Πατέλ, πιστός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε μέσω X πως ύποπτος τελούσε υπό κράτηση. Κατόπιν άλλαξε σκοπό, διευκρίνισε πως το πρόσωπο που συνελήφθη αφέθηκε ελεύθερο «κατόπιν ανάκρισης».

Ο κυβερνήτης στη Γιούτα, ο Σπένσερ Κοξ, αναφερόμενος σε αυτή που τόνισε πως ήταν «πολιτική δολοφονία», προτίμησε να μιλήσει για «πρόσωπο ενδιαφέροντος» υπό κράτηση, χρησιμοποιώντας όρο που δεν σημαίνει απαραιτήτως πως επρόκειτο για τον δράστη.

Ο Μπο Μέισον, επικεφαλής των υπηρεσιών δημόσιας ασφάλειας στη Γιούτα, επέμενε σχεδόν ταυτόχρονα πως ο δράστης της δολοφονίας διαφε

