«Έχουμε καθαρό βίντεο του δράστη» της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του FBI. Επίσης, ανέφερε ότι «γνωρίζουμε πώς έφτασε στο σημείο και πώς διέφυγε».

Ακόμη, σημείωσε ότι το όπλο της δολοφονίας βρέθηκε σε δασώδη περιοχή κοντά στο πανεπιστήμιο, όπου ο συγγραφέας και ακτιβιστής της ακροδεξιάς στις ΗΠΑ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 31 ετών.

«Η επίθεση ήταν στοχευμένη»

Το FBI εμφανίστηκε καθησυχαστικό, με τον Ρόμπερτ Κολς να σημειώνει ότι η επίθεση ήταν στοχευμένη και ότι ο δράστης δεν είχε στόχο κάποιον άλλον πέραν του Κερκ. «Θέλω να καθησυχάσω την τοπική κοινότητα αναφορικά με τον κίνδυνο», είπε, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει εικόνα για το πού βρίσκεται σήμερα.

«Έχουμε την εικόνα του και θα προχωρήσουμε με ταχύτητα προκειμένου να βρεθεί και να έχουμε απάντηση και για τα κίνητρά του», διαβεβαίωσε.